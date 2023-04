Weiße Flotte Mülheim lockt zum Saisonstart mit Oster-Angebot

Mülheim. Klarmachen zum Ablegen: Ostern startet die Weiße Flotte in Mülheim in die neue Saison. Für zwei Kaffeefahrten im April gibt es einen Rabatt.

An Karfreitag, 7. April, ist es wieder so weit: Zum Beginn des langen Osterwochenendes startet die Weiße Flotte mit den ersten Linienfahrten in die neue Saison. An Ostermontag, dem 10. April findet dann die erste Tageskreuzfahrt statt: Die Frühstücksfahrt zum Kattenturm startet um 10 Uhr am Wasserbahnhof auf der Schleuseninsel. Tickets für alle regulären Fahrten sind am einfachsten online unter www.muelheim-tourismus.de buchbar.

Für die beiden darauf folgenden Tageskreuzfahrten am 23. und 26. April gilt eine Rabattaktion: Wer sich im April Vollzahler-Tickets für eine der beiden Fahrten sichert, erhält 10 Prozent Rabatt.

Rabatt für Bergische Kaffeetafel und Fahrt zur Ruhrschleuse ab Mülheim

Mit einem traditionellen Buffet nach bergischer Art sorgt die Schifffahrt zum Essener Baldeneysee am Sonntag, 23. April, für einen gemütlichen Start in den Sonntag. Fahrgäste können sich unter anderem auf Schwarzbrot und Schinken, sowie Milchreis und Waffeln freuen. Start der fünfstündigen Tour ist um 9.30 Uhr am Wasserbahnhof.

Einen kompakteren Kaffeeklatsch ermöglicht die dreistündige Kaffeefahrt zur Ruhrschleuse am Mittwoch, 26. April: Vom Stadtsteiger Ruhrpromenade aus bringt das Schiff die Fahrgäste am Schloß Styrum vorbei, durch den Rhein-Ruhr-Hafen bis zur Ruhrschleuse in Duisburg und zurück. Kaffee und Kuchen runden den Nachmittag auf der Ruhr ab. Abfahrt ist um 14 Uhr.

Die vergünstigten Tickets für die Kaffeefahrten am 23. und 26. April sind ausschließlich in der Mülheimer Touristinfo und im Schifffahrtsbüro der Weißen Flotte erhältlich. Die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Die Touristinfo Mülheim in der Schollenstraße 1 hat montags bis freitags von 9 bis 18 und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das Schifffahrtsbüro, Alte Schleuse 1, hat ab April täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

