Mit Weinen aus ganz Deutschland können Besucherinnen und Besucher des Weinfestes in Mülheim-Heißen am Wochenende anstoßen.

Freizeit Weinfest in Mülheim-Heißen: Was Gäste bei dem Event erwartet

Mülheim. Beim 29. Winzerfest gastieren Winzer aus der Pfalz, von der Mosel und Co. in Mülheim. Im Gepäck: die besten und beliebtesten Weine des Landes.

„Zum Wohl“, heißt es zum 29. Mal auf dem Heißener Marktplatz: Von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, präsentieren neun Winzer aus der Pfalz, von der Mosel und aus dem Raum Rheinhessen von trocken bis lieblich ein breites Sortiment an dem, was die Welt des Rebensaftes zu bieten hat.

Einer von ihnen ist André Müller. Der Mülheimer gastiert mit seinem „Wein-Bulli“ ebenfalls auf dem Marktplatz – „ein Heimspiel“, so der Mülheimer, der für das Weingut Korrell in Bad Kreuznach tätig ist. Feierabendmärkte und Winzerfeste sind mittlerweile fester Bestandteil seines Berufsalltags – „unser VW Bulli ist ein echter Blickfang“, so der Unternehmer. Das Heißener Weinfest – übrigens von der Werbegemeinschaft des Stadtteils organisiert – „zählt zu meinen liebsten Events“, so Müller. „In den letzten Jahren war es auch immer richtig gut besucht!“

André Müller ist mit seinem „Wein-Bulli“ auch beim Winzerfest in Mülheim-Heißen dabei. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Los geht es am Freitag um 16 Uhr. Zwischen den Ständen der Winzer locken Foodtrucks mit Speisen, die laut André Müller „hervorragend zu Wein passen“. Darunter etwa Garnelen mit verschiedenen Soßen, Zwiebelkuchen und Snackplatten, wahlweise mit Schinken und Käse. Zahlreiche Sitzgelegenheiten, auch überdachte, laden zum Verweilen ein.

Am ersten Abend sorgt DJ Cantek ab 19 Uhr für stimmungsvolle Musik, die die Atmosphäre auf dem Marktplatz abrunden soll und auch am Samstag legt der Musiker ab 16 Uhr auf. Gegen 19 Uhr übernimmt dann die Band „Fiesta Poets“ die Bühne, ehe am Sonn- und letzten Tag des Festes der Heißener Männergesangsverein um 12.30 Uhr die Besucherinnen und Besucher einstimmt und das „Vera Wilm Quartett“ mit Jazz ab 14 Uhr den Tag ausklingen lässt.

Weinkennerinnen und -kenner sind laut dem Wein-Experten André Müller genauso willkommen wie komplette Neulinge, „es ist für jeden etwas dabei“. Das Glas Wein (0,1 Liter) gibt es schon ab 3,50 Euro aufwärts, die Flasche ab 20 Euro. „Bei dem Wetter geht Rosé besonders gut“, verrät der Kenner.

