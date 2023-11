Mülheim/Essen. Zur Adventszeit gibt es in Mülheims Rhein-Ruhr-Zentrum einige Aktionen. Ein Klassiker kehrt nach langer Abstinenz zurück. Was Besucher erwartet.

Mit der Vorweihnachtszeit starten im Rhein-Ruhr-Zentrum an der Stadtgrenze zwischen Mülheim und Essen die wohl wichtigsten Wochen des Jahres. Das Einkaufszentrum steht vor einem großen Umbruch, ab kommendem Jahr soll umfassend renoviert werden, ehe voraussichtlich 2027 mit neuem, modernem Konzept eröffnet werden kann. „Doch jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Rest dieses Jahres, die Weihnachtszeit steht bevor, die wichtigste Zeit im Jahr für uns“, so Centermanager Frederik Schmälter.

Was ist geplant? Am 6. Dezember schaut der Nikolaus im Rhein-Ruhr-Zentrum vorbei und an den Adventwochenenden erwartet die RRZ-Besucherinnen und Besucher eine Art Comeback, wie Schmälter verrät: „Nach ein paar Jahren der Abstinenz öffnet unsere Weihnachtsbäckerei wieder.“ Freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 20 Uhr kann auf der Hauptaktionsfläche im zweiten Geschoss genascht werden.

Rhein-Ruhr-Zentrum: Highlight am 16. Dezember geplant

Musikalische Begleitung gibt es gleich an mehreren Tagen: Der Gospelchor „Leslie B. Harmonies“ tritt mit besinnlichen Liedern auf, im Wechsel gibt es Live-Musik am Klavier zu hören. „Natürlich bieten wir auch wieder unseren üblichen kostenfreien Verpackungsservice an“, kündigt der Centermanager an, nur um dann zum eigentlichen Höhepunkt der Weihnachtssaison im Rhein-Ruhr-Zentrum zu kommen: „Das größte Highlight in meinen Augen findet am 16.12. statt.“ Die Weihnachtsparade lockt mit vielen kostümierten Charakteren und Live-Gesang, „ein Spaß für die ganze Familie“.

Der Gospelchor „Leslie B. Harmonies“ tritt in der Vorweihnachtszeit im Rhein-Ruhr-Zentrum auf. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Neben den festen Programmpunkten gibt es noch einige zusätzliche Überraschungsaktionen, „alles möchte ich nicht vorwegnehmen“, so Schmälter.

