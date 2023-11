Weihnachtsmärkte Mülheim 2023: Die Klassiker auf einen Blick

Mülheim. Von Schleuseninsel bis Schloß Broich: In Mülheim kann man besonders gut in Weihnachtsstimmung kommen. Was dieses Jahr geplant ist.

Wenn die besinnliche Zeit beginnt, hat Mülheim mit seinen außergewöhnlichen Kulissen wie Schloß Broich und der Schleuseninsel einiges zu bieten. Auch auf dem Adventsmarkt in der Altstadt oder ganz klassisch beim Weihnachtstreff in der Innenstadt lässt sich im Lichterglanz ganz wunderbar Weihnachtsstimmung genießen. Alle Mülheimer Weihnachts-Events im Überblick:

Mülheimer Weihnachtstreff

Ob in der Mittagspause, beim Erledigen der Weihnachtseinkäufe oder beim gemütlichen Bummel durch die Innenstadt – der Mülheimer Weihnachtstreff auf dem Kurt-Schumacher-Platz lädt immer zum Verweilen ein.

Von Montag, 27. November, bis Samstag, 23. Dezember, ist der Markt täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) hat als Veranstalter wieder für ein breites kulinarisches Angebot gesorgt. Von Glühwein und Kakao über Reibekuchen und Bratwurst bis hin zu Crêpes und gebrannten Mandeln gibt es viele Leckereien. Kinder freuen sich über das Karussell und natürlich über den funkelnden Weihnachtsbaum.

In der Mülheimer Innenstadt kommt man um den Weihnachtstreff nicht drumherum. Ende November geht es los. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Altstadt-Adventsmarkt

Der Adventsmarkt in der Mülheimer Altstadt versprüht mit seinen kleinen, bezaubernden und oft von Hand hergestellten Produkten eine ganz besonders gemütliche Atmosphäre. Wer es beschaulich und ruhiger mag, kommt hier auf seine Kosten. Der vom Verein Pro Altstadt veranstaltete Adventsmarkt öffnet von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember. Die Öffnungszeiten sind jeweils: Dienstags bis freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Mülheimer Schiffsweihnacht

Die Mülheimer Schiffsweihnacht der MST ist über die Stadtgrenzen hinaus wegen ihres außergewöhnlichen Flairs beliebt. Die Schiffe der Weißen Flotte laden am festlich illuminierten Ufer der Schleuseninsel zu einem abwechslungsreichen Kunsthandwerksmarkt ein. Das Haus Ruhrnatur bietet kostenlose Aktionen für Kinder an, daneben gibt es weihnachtliche Leckereien.

Wenn die Schiffe der Weißen Flotte zu bunten Kunsthandwerk-Märkten werden, dann ist wieder Schiffsweihnacht auf der Schleuseninsel. Auch dieses Jahr gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Die Schiffsweihnacht findet am ersten Adventswochenende statt (1. bis 3. Dezember). Das Duo Franky Blu eröffnet am Freitag um 15 Uhr das festliche Musikprogramm. Ab 18 Uhr erklingt maritimer Gesang mit dem Shanty Chor „Kormoran“ der Marinekameradschaft Mülheim an der Ruhr. Am Samstag ist das Knappenquartett ab 14.30 Uhr zu hören und ab 18 Uhr spielt die Band „Johnny Cash Experience“. Am Sonntag tritt die Tanzschule Ritter ab 14 Uhr auf, gefolgt vom Duo „Franky Blu“ ab 15.30 Uhr. Mit den „Rocking Santas“ klingt ab 18 Uhr die Schiffsweihnacht musikalisch aus.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Freitag 15 bis 21 Uhr

Samstag 13 bis 21 Uhr

Sonntag 13 bis 20 Uhr

Broicher Schlossweihnacht

Das Knistern des wärmenden Feuers und der würzige Duft von köstlichem Backwerk und Geräuchertem liegen am 2. und 3. Adventswochenende wieder über Broich. Dann bieten Marktleute an ihren Ständen schöne Handwerks- und Schmiedekunst feil, während Gaukelkunst sowie Musikdarbietungen für Kurzweil sorgen. Die Broicher Schlossweihnacht lädt am 9. und 10. Dezember sowie am 16. und 17. Dezember dazu ein, vergangene Weihnachtsbräuche in mittelalterlichem Ambiente mitzuerleben. Besonderes Highlight: Gewandete Darsteller und Darstellerinnen führen Szenen der Weihnachtsgeschichte in lateinischer und mittelhochdeutscher Sprache auf.

Weihnachtsbräuche aus vergangenen Zeiten erleben Besucher auf der Mülheimer Schlossweihnacht. In diesem Jahr gibt es eine spezielle Aufführung der Weihnachtsgeschichte. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Der von History Event und MST veranstaltete Markt öffnet jeweils samstags von 13 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr seine Pforten.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 8 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 4 Euro. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt. Gewandete sowie Gäste mit Behindertenausweis zahlen 7 Euro und Familien 22 Euro (2 Erwachsene, max. 3 Kinder).

