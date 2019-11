Weihnachtsmärkte in Mülheim: Hier gibt’s alle Infos

Mülheim an der Ruhr. In Mülheim versprechen Broicher Schlossweihnacht und Adventsmarkt gleich doppelten Weihnachtszauber. Alle Infos zu Öffnungszeiten und Anfahrt.

„Eintauchen in Weihnachtsbräuche vergangener Tage“ das verspricht die Broicher Schlossweihnacht in Mühlheim an der Ruhr. An den ersten drei Adventswochenenden kann auf Schloss Broich in mittelalterlicher Atmosphäre rustikal gespeist, Gaukelei und Musiker bestaunt werden. Und auch die Altstadt von Mülheim an der Ruhr lockt mit der 20. Ausgabe des Adventsmarkts. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Weihnachtsmärkten in Mülheim.

Broicher Schlossweihnacht

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

An den ersten drei Adventswochenenden (29. November bis 1. Dezember, 6. Bis 8. Dezember und 13. Bis 15. Dezember) findet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Broich jeweils von Freitag bis Sonntag statt.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Mittelalterliches Weihnachtsfeeling gibt es freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Wer mit dem Pkw anreist, gibt im Navi am besten die Adresse des Schloss Broich ein: Am Schloss Broich 27, 45479 Mühlheim an der Ruhr. Wer von der Autobahn 40 aus anreist, nimmt am besten die Abfahrt Mühlheim-Styrum und fährt über die B223 Richtung MüGa-Mühlheims Gärten an der Ruhr.

> Vollbildanzeige // Mit einem Klick auf die Tannenbaum-Symbole erhalten Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Weihnachtsmärkten.

Rund um die Gärten befinden sich verschiedene Parkmöglichkeiten, zum Beispiel auf den Parkplätzen der Stadthalle. Wer noch einen kleinen Spaziergang unternehmen will, kann auch auf der anderen Seite der Ruhr in Alt- und Innenstadt parken und über die Schloßbrücke zum Weihnachtsmarkt laufen.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Direkt am Schloss Broich halten mehrere Buslinien und Straßenbahnen. Wer am Hauptbahnhof Mülheim ankommt, kann dort also auch direkt in Buslinie oder Tram umsteigen und bequem direkt zum Weihnachtsmarkt fahren.

Gibt es besondere Attraktionen?

Auf der Schlossweihnacht gibt es jedes Jahr Mittelalter zum Anfassen. Heerelager, wilde Gaukelei und Musik auf altertümlichen Instrumenten sorgen für Unterhaltung auf dem von Kerzen und Fackeln erleuchteten Innenhof von Schloss Broich. Und auch Wahrsager und Jongleure dürfen natürlich nicht fehlen.

Ein besonderes Highlight ist das einzigartige Krippenspiel – in lateinischer und mittelhochdeutscher Sprache. Für die Kleinen gibt es außerdem ein Kinder-Reitturnier. In nostalgischer Atmosphäre können die kleinen und großen Mittelalterfreunde dann den Tag mit Met, Punsch und Glühwein ausklingen lassen.

Zur Website der Broicher Schlossweihnacht (externer Link).

Altstadt-Adventsmarkt

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Der zwanzigste Adventsmarkt beginnt am Freitag, 29. November und endet am dritten Adventssonntag, 15. Dezember.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Montags ist der Adventsmarkt in der Mühlheimer Altstadt geschlossen, dienstags bis freitags beginnt er um 16 Uhr, samstags und sonntags immer um 14 Uhr. Der Markt endet jeden Tag um 20 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Autofahrer verlassen die Autobahn A40 am besten an der Abfahrt Mühlheim-Meißen und fahren über die B1 Richtung Altstadt. Alternativ können Routen über jeweils die B1 und B223 gewählt werden. Wer ein Navi nutzt, kann zum Beispiel die Straße Hagdorn angeben.

In der Mühlheimer Innenstadt angekommen, bietet die Altstadt eine Vielzahl von Parkhäusern und Parkplätzen. Viele sind nur einen kleinen Fußweg vom historischen Dreieck an Hagedorn, Muhrenkamp und Kettwiger Straße entfernt.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Die Altstadt und der Adventsmarkt sind nur etwa 300 Meter vom Bahnhof entfernt, also zu Fuß erreichbar. Alternativ kann bei der Anreise mit dem Bus oder der Tram die Haltestelle Mühlheim-Stadtmitte gewählt werden, auch von dort aus sind es nur fünf Minuten bis zum Adventsmarkt.

Was kostet der Glühwein?

Bereits seit mehreren Jahren liegt der Glühwein-Preis auf dem Altstadt-Adventsmarkt bei 2,50 Euro. Auch der alkoholfreie Apfelpunsch wird in diesem Jahr wieder 1,50 Euro kosten.

Gibt es besondere Attraktionen?

In den beiden großen Kirchen an der Althofstraße, Petri Kirche und St. Mariä Geburt, finden jeweils Konzerte und auch Aufführungen statt. Um 19 Uhr erhalten alle Besucher eine große Wunderkerze, die dann in einer gemeinsamen Aktion entzündet werden. Dabei soll dem Frieden in der Welt gedacht werden. Außerdem öffnet der Weihnachtsmann mit seinem Engel an jedem Adventstag an einem anderen Ort in der Altstadt ein Türchen und überrascht damit die Besucher.

Der Adventsmarkt bietet mit seinem gemütlichen und überschaubaren Rahmen einen guten Ort für Familien in der Weihnachtszeit. Der Nikolaus mit seinem Engel schreibt Wunschzettel für die Kleinsten und verteilt Kuscheltieren an die kleinen Besucher, die vorher von Bürgern gespendet werden. Außerdem steht der „Wunschmann“ auf dem Altstadtmarkt bereit, notiert die Wünsche und hängt diese an die Wunschstraße.

Zur Website des Mülheimer Altstadt-Adventsmarkts.

Lesen Sie hier noch mehr Nachrichten aus Mülheim.