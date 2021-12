Weihnachten in Mülheims Kirchen: Anmelden und warm anziehen

Weihnachtliches Licht soll - trotz Corona - in die Mülheimer Kirchen getragen werden. Nur die Vereinte Evangelische Kirchengemeinde verzichtet auf Präsenzgottesdienst.

Mülheim. Bei den Mülheimer Weihnachtsgottesdiensten gilt teilweise 2G, teilweise 3G. Die VEK feiert das Christfest per Livestream. Alle Termine und Infos.

Pandemiebedingt muss auch das diesjährige Weihnachtsfest in den Mülheimer Kirchen anders gestaltet werden als zu normalen Zeiten. Die Stadtkirchen tragen der aktuellen Corona-Lage mit entsprechenden Schutz- und Hygiene-Regeln Rechnung.

Bis auf die Vereinte Evangelische Kirchengemeinde Mülheim (VEK), zu der die Petri- und die Pauluskirche gehören, feiern alle Gemeinden an Weihnachten Präsenz-Gottesdienste. Die VEK verzichtet mit Rücksicht auf Corona auf Präsenz-Angebote und bietet stattdessen live gestreamte Online-Gottesdienste an. Wie im Vorjahr, bietet die Vereinte auch einen „Weihnachten-ToGo“-Service an. Vor ihren beiden Kirchen werden kleine Geschenktüten zum Mitnehmen aufgehängt.

Einige Mülheimer Kirchengemeinden bieten Open-Air-Krippenspiele

Einige Gemeinden, wie St. Barbara und die Evangelische Kirchengemeinde Broich-Saarn, veranstalten am Heiligen Abend auch Freiluft-Krippenspiele (um 17 Uhr auf dem Tura-Sportplatz an der Magdalenenstraße) und einen Open-Air-Gottesdienst (vor der Saarner Dorfkirche an der Holunderstraße um 16 Uhr).

Gottesdienstbesucher müssen sich grundsätzlich bei Ihren Gemeinden anmelden. Es gilt die 2G- oder die 3G-Regel. Deshalb müssen Besucher ihren Personalausweis und ihre Impf- und Testzertifikate mitbringen. Angesichts der hygiene-bedingten Einlasskontrollen und Platzbeschränkungen, empfiehlt sich für den Besuch von Präsenz-Gottesdiensten ein frühzeitiges Erscheinen und warme Kleidung, da die Kirchen in regelmäßigen Abständen durchgelüftet werden müssen.

Einen Überblick über die Corona-Regeln, die für die Weihnachtsgottesdienste gelten, findet man auf den Internetseiten der einzelnen Gemeinden, des Bistums (www.weihnachten.bistum-essen.de) sowie der Stadtkirchen unter www.kirche-muelheim.de und www.katholische-kirche-muelheim.de

Weihnachtsgottesdienste der Evangelischen Kirche:

Evangelische Kirchengemeinde Broich-Saarn

2G-Regelung an Heiligabend, sonst 3G, Maskenpflicht. Für alle Gottesdienste an Heiligabend sind Anmeldungen nötig (bis 22. Dezember, 13 Uhr), Anmeldelinks und aktuelle Hinweise auf www.ev-kirche-broich-saarn.de, Anmeldung auch im Gemeindebüro unter 0208/42 71 20. Livestream über Youtube.

Freitag, 24.12.2021 - Heiligabend

14.30 Uhr: Familiengottesdienst für die Allerkleinsten, Pfarrerin Kerstin Ulrich, Ev. Kirche an der Wilhelminenstraße 26-30.

14.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Dorfkirche Saarn, Holunderstraße 2, Pfarrer Christoph Pfeiffer.

16 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Ev. Kirche an der Wilhelminenstraße 26-30, der Gottesdienst wird auch auf YouTube gestreamt, Pfarrerin Kerstin Ulrich.

16 Uhr: Open-Air Familiengottesdienst, im Freien an der Dorfkirche Saarn, Holunderstraße 2, Pfarrer Christoph Pfeiffer.

17 Uhr: Open-Air Christvesper an der Dorfkirche Saarn, Pfarrerin Karla Unterhansberg.

18 Uhr: Christvesper, auch als Livestream auf Youtube, Ev. Kirche an der Wilhelminenstraße, Superintendent Gerald Hillebrand.

18 Uhr: Open-Air Christvesper an der Dorfkirche Saarn, Pfarrerin Karla Unterhansberg.

22:30 Uhr: Christmette, Dorfkirche Saarn, Pfarrer Christoph Pfeiffer.

Samstag, 25.12.2021 - 1. Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Singegottesdienst, Ev. Kirche an der Wilhelminenstraße, Pfarrer Christoph Pfeiffer.

Evangelische Kirchengemeinde Heißen

2G-Regelung an Heiligabend, ansonsten 3G, Maskenpflicht, ohne Anmeldung, um an Heiligabend die Abstände zu wahren, wird nur jede zweite Bankreihe besetzt, aktuelle Infos auf www.ev-kirche-heissen.de.

Heiligabend

14.30 Uhr: Gottesdienst für kleine Leute, Erlöserkirche, Sunderplatz 4, Pfarrerin Anja Strehlau.

ab 14.30 Uhr: Videogottesdienst auf www.ev-kirche-heissen.de.

16 Uhr: Gottesdienst für Groß und Klein, Erlöserkirche, Pfarrerin Anja Strehlau.

16 Uhr: Gottesdienst für Groß und Klein, Gnadenkirche, Hingbergstraße 372, Pfarrerin Alexandra Cordes.

18 Uhr: Christvesper, Erlöserkirche, Pfarrerin Anja Strehlau.

18 Uhr: Christvesper, Gnadenkirche, Pfarrerin Alexandra Cordes, Pfarrer i.R. Geldschläger und Team.

1. Weihnachtstag

10 Uhr: festlicher Weihnachtsgottesdienst, Erlöserkirche, Pfarrerin Anja Strehlau

2. Weihnachtstag

10 Uhr: Weihnachtsgottesdienst, Gnadenkirche, Pfarrerin Alexandra Cordes

Evangelische Lukaskirchengemeinde

2G-Regelung, eingeschränkte Platzzahl, Anmeldung erforderlich für einige Gottesdienste an Heiligabend in der Dümptener Matthäuskirche; Informationen auf lukas-mh.ekir.de.

Heiligabend

11 Uhr: Familiengottesdienst für den Kindergarten, Matthäuskirche, Oberheidstraße 229, Pfarrerin Esther Kocherscheidt

11 Uhr: Kleinkindergottesdienst, Johanniskirche, Aktienstraße 138, Vikarin Sarah-Marie Reschke.

14.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel des Kinder-Kirchen-Teams, Matthäuskirche, 229, Anmeldung unter g.zuehlke@lukas-mh.de oder 71395, Pfarrerin Gundula Zühlke & Team.

15.30 Uhr: Familiengottesdienst, Johanniskirche, Vikarin Sarah-Marie Reschke.

16 Uhr: Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel des Kinder-Kirchen-Teams, Matthäuskirche, Anmeldung siehe oben, Pfarrerin Gundula Zühlke & Team.

17.30 Uhr: Christvesper, Johanniskirche, Aktienstraße 138, Pfarrerin Dagmar Tietsch-Lipski.

17.30 Uhr: Christvesper mit Kantorei und Kurrende, Matthäuskirche, Anmeldung (s.o.) Pfarrerin Gundula Zühlke.

18 Uhr: Gottesdienst-Livestream aus der Immanuelkirche auf https://t1p.de/lukasyoutube, dort kann man ihn auch später ansehen, Pfarrer Michael Manz.

23 Uhr: Christnacht, Matthäuskirche, Pfarrerin Esther Kocherscheidt.

23 Uhr: Christnacht, Johanniskirche, Pfarrerin Alexandra Cordes.

1. Weihnachtstag

11 Uhr: LUKAS-Gottesdienst mit Gespräch und Abendmahl, Matthäuskirche, Pfarrerin Gundula Zühlke.

2. Weihnachtstag

10 Uhr: LUKAS-Frühstücksgottesdienst, Gemeindezentrum, Aktienstraße 136. Pandemiebedingt als Picknick: Der Saal wird geschmückt sein, es gibt Kaffee und Tee, Lunchpaket bitte selber mitbringen.

Evangelische Markuskirchengemeinde

3G-Regelung, begrenzte Platzzahl in den Kirchen, Anmeldung nötig (außer am 26.12.), aktuelle Infos auf www.markuskirchengemeinde-muelheim.de.

Heiligabend

14.30 Uhr: Krabbelgottesdienst, Gemeindezentrum Winkhausen, Knappenweg 28, Gottesdienst mit Weihnachtsgeschichte als Schattenspiel. Anmeldung unter 411 933 86, 99 82 54 oder per E-Mail an anmeldung@famz.regenbogen.de, Pfarrer Hans-Joachim Norden.

16 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Markuskirche, Springweg 10, Anmeldung 411 933 85, Pfarrerin Petra Jäger.

16 Uhr: Familiengottesdienst, Gemeindezentrum Winkhausen, mit Weihnachtsstück der Konfirmanden, Anmeldung (siehe oben), Pfarrer Hans-Joachim Norden.

17.30 Uhr: Christvesper mit festlicher Musik, Gemeindezentrum Winkhausen, Anmeldung (s.o.)., Pfarrer Hans-Joachim Norden.

18 Uhr: Christvesper, Markuskirche, Springweg 10, Anmeldung 411 933 85, Pfarrerin Petra Jäger.

1. Weihnachtstag

11 Uhr: Weihnachtsgottesdienst, Gemeindezentrum Winkhausen, Anmeldung (s.o.), Pfarrer Hans-Joachim Norden.

2. Weihnachtstag

11 Uhr: Weihnachtsgottesdienst, Markuskirche, Pfarrerin Petra Jäger.

Evangelische Kirchengemeinde Speldorf

2G mit Maskenpflicht in allen Weihnachtsgottesdiensten. Maximal 120 Personen (einschließlich Kinder) pro Gottesdienst. Teilnahme nur mit Anmeldung (möglichst online). Anmeldung ab Montag, 20. Dezember, über www.evkirchespeldorf.de oder unter 0151-10279797 (Montag bis Mittwoch von 10 bis 12 und 17 bis 19 Uhr).

Heiligabend

Online-Impuls zu Weihnachten auf htps://www.ev-kirche-speldorf.de, Pfarrerin Katrin Schirmer.

15 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Lutherkirche, Duisburger Straße 278, Pfarrer Matthias Göttert.

17 Uhr: Festlicher Weihnachtsgottesdienst mit Violoncello und Orgel, Lutherkirche, Pfarrerin Katrin Schirmer.

23 Uhr: Spätvesper - Besinnlicher Gottesdienst mit Gospelchor Links der Ruhr, Lutherkirche, Pfarrer Matthias Göttert und Team.

1. Weihnachtstag

11.15 Uhr: Weihnachtsgottesdienst mit festlicher Orgelmusik, Klavier und Violine, Lutherkirche, Pfarrer Ralf-Peter Reimann.

2. Weihnachtstag

11.15 Uhr: Weihnachtsgottesdienst Links der Ruhr mit literarischen Texten und „Chorissimo“, Lutherkirche, Pfarrerin Katrin Schirmer.

Vereinte Evangelische Kirchengemeinde

Weihnachtsgottesdienste ausschließlich online, als Live-Stream auf Youtube unter: http://t1p.de/VEK-youtube. Außerdem ist das Krippenspiel-Video von 2020 noch einmal abrufbar. Aktuelle Informationen auf http://www.vek-muelheim.de.

Heiligabend

„Weihnachten in der Tüte“, abzuholen ab dem 24.12. vor der Pauluskirche an der Witthausstraße und vor der Petrikirche.

ab 14 Uhr: Gottesdienst bewegt online für Familien aus der Pauluskirche, Pfarrerin Sabine Sandmann und Pfarrer Dietrich Sonnenberger.

ab 16 Uhr: Familienvesper online mit Krippenspiel mit Mädchen-B-Chor aus der Petrikirche, Pfarrer Justus Cohen.

ab 18 Uhr: Christvesper online mit Kantorei aus der Petrikirche, Pfarrerin Annegret Cohen.

ab 23 Uhr: Christmette online mit Mädchen-Solistinnengruppe aus der Petrikirche, Pfarrer Dietrich Sonnenberger.

1. Weihnachtstag

ab 11.15 Uhr: Gottesdienst online mit Jungenchor und Kammerchor, it Pfarrerin Annegret Cohen.

2. Weihnachtstag

ab 11.15 Uhr: Gottesdienst bewegt online aus der Pauluskirche, Pfarrerin Sabine Sandmann.

17 Uhr : Gesungene Weihnacht aus der Petrikirche, ausschließlich online: http://t1p.de/VEK-youtube.

Weihnachtsgottesdienste in den Katholischen Kirchen:

Christ König, Steigerweg 1

Heiligabend

15 Uhr: Krippenfeier für Vorschulkinder.

17 Uhr: Weihnachtsgottesdienst für Familien.

21 Uhr: Christmette.

1. Weihnachtstag

10 Uhr: Messe.

Herz Jesu, Ulmenallee 51

Heiligabend

14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr: Sternenzeit -Wort-Gottes-Feier für Kinder und Eltern (Anmeldung).

22.30 Uhr: Christmette.

1. und 2. Feiertag

11.30 Uhr: Heilige Messe.

Heilig Geist, Zeppelinstr. 67

Heiligabend

18.00 Uhr: Feierliche Christmette.

1. Feiertag

10 Uhr: Festmesse.

2. Feiertag

10 Uhr: Heilige Messe.

St. Barbara, Schildberg 84

Heiligabend

17 Uhr: Familienchristmette.

23 Uhr: Christmette.

1. und 2. Feiertag

11.30 Uhr: Messe.

St. Elisabeth, Nachbarsweg 107.

Heiligabend

15 Uhr: Krippenspiel.

18 Uhr: Christmette.

1. Feiertag

11 Uhr: Wort-Gottes-Feier.

2. Feiertag

11 Uhr: Heilige Messe.

St. Engelbert, Engelbertusstr. 47.

Heiligabend

16 Uhr: Familienvigil.

23 Uhr: Christmette.

1. und 2. Feiertag

10 Uhr: Messe.

St. Josef, Heinrich-Lemberg- Str. 30.

Heiligabend

17 Uhr: Familienmesse

20 Uhr: Feierliche Christmette.

22 Uhr: Feierliche Christmette.

1. und 2. Feiertag

11.15 Uhr: Festmesse.

St. Mariae Himmelfahrt, Klosterstraße 55

Heiligabend

14 Uhr und 16 Uhr: Krippenspiel (Anmeldung erforderlich).

22 Uhr: Christmette - es singt der Chor im Kloster Saarn.

1. Feiertag

11.30 Uhr: Heilige Messe, mit dem Kinderchor der Chorsingschule Himmelfahrt.

2. Feiertag

11.30 Uhr: Heilige Messe, mit der Jugendkantorei

St. Mariae Geburt, Althofstr. 5.

14 Uhr und 15.30 Uhr: Kinderkrippenfeier.

17 Uhr: Feierliche Christmette mit Livestream.

23 Uhr: Feierliche Christmette.

1. Feiertag

8.30 Uhr: Festmesse

11.30 Uhr: Festhochamt

2. Feiertag

11.30 Uhr: Festhochamt

St. Mariae Rosenkranz, Marienplatz 9

Heiligabend

17.30 Uhr: Christmette

1. und 2. Feiertag

11.30 Uhr: Messe

St. Michael, Schumannstr. 15.

Heiligabend

15 Uhr: Krippenspiel auf dem Waldgottesdienstplatz im Duisburger Wald (Anmeldung).

17 Uhr: Wort-Gottes-Feier zum Heiligen Abend.

21 Uhr: Christmette

1. Feiertag

10 Uhr: Heilige Messe

2. Feiertag

10 Uhr: Wort-Gottes-Feier

St. Theresia von Avila, Karl-Forst-Str. 8

Heiligabend

15 Uhr und 17 Uhr: Krippenspiel (Anmeldung erforderlich)

23 Uhr: nächtliche Besinnung / Weihnachtsmeditation

1. Feiertag

9:30 Uhr: Heilige Messe

2. Feiertag

9.30 Uhr: Wort-Gottes-Feier

Theresia vom Kinde Jesu, Kleiststr. 91

Heiligabend

15 Uhr und 16.30 Uhr: Kinderkrippenfeier

18.30 Uhr: Christmette

1. Feiertag

9.45 Uhr: Weihnachtsmesse

2. Feiertag

9.45 Uhr: Heilige Messe

(Alle Angaben ohne Gewähr.)

