Weihnachten im Schuhkarton: Hier können Mülheimer helfen

Auch oder ganz besonders in schwierigen Zeiten machen sich Mülheimerinnen und Mülheimer auf, um zur Weihnachtszeit ein bisschen Hoffnung zu verschenken. Wer mitmachen will, kann sich dieses Jahr zum Beispiel bei diesen zwei Aktionen beteiligen.

Seit über 30 Jahren ist es bei der Initiative Tschernobyl-Kinder Tradition, zur Weihnachtszeit viele hundert Päckchen in Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Behinderte, Senioren und bedürftige Familien in Belarus und der Ukraine zu verteilen. Der Hilfstransport wird dieses Jahr Mülheims im Westen der Ukraine gelegene Partnerstadt Ivano-Frankivsk ansteuern. Bis zum 25. November nimmt die Initiative weihnachtlich verpackte und beschriftete „Schuhkartons voller Hoffnung“ an, die im Trödel-Laden am Kohlenkamp 2 in der Innenstadt abgegeben werden können oder bei der Druckerei „Repro Schöneberg“ an der Düsseldorfer Straße 138 in Saarn. Die Initiatoren nehmen auch Sach- und Geldspenden entgegen, um gegebenenfalls selbst Päckchen zu packen. Größere Mengen an Sachspenden können nur am 25. November im Lager am Priesters Hof 38 in Mülheim abgegeben werden.

Mülheimer helfen: Das gehört in die Päckchen für Kinder und Senioren

Die Päckchen für Kinder und Jugendliche sollen wie folgt gepackt werden: Kekse (Spekulatius, Printen etc.), Studentenfutter, Gummibärchen, Kaugummi, 300 Gramm Schokolade, Schokoriegel. Außerdem Stifte, Radiergummi, Block, Hefte, Anspitzer, Zahnbürste/Zahnpasta, Haarwaschmittel, kleines Spielzeug. Das Päckchen sollte mit neuer Unterwäsche, Strümpfen, Mütze, Schal, Handschuhen und Ähnlichem ausgepolstert werden. Bitte außen vermerken: Alter und Geschlecht des zu beschenkenden Kindes.

Für Senioren werden erbeten: Kekse (Spekulatius, Printen etc.), eine Flasche Sonnenblumenöl, Nüsse, Rosinen, 300 Gramm Schokolade, Trinkbouillon, Tütensuppe, Tee/Kaffee, Fischdosen. Außerdem: Kerzen und Streichhölzer, Pflaster, Haarwaschmittel, Zahnbürste/Zahnpasta. Das Päckchen sollte ausgepolstert werden mit neuer Unterwäsche, Strümpfen, Schal, Handschuhen und Ähnlichem. Bitte außen vermerken: Seniorin oder Senior.

Geschenke für Kinder in Mülheim, die sonst keine bekommen

Auch an anderer Stelle wird Hoffnung im Schuhkarton verschenkt. Die 28. Saison des Klassikers „Weihnachten im Schuhkarton“ steht vor der Tür. Unter dem Motto „Liebe lässt sich einpacken“ können Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Schuhkarton Freude, Licht und Hoffnung in dunkle, schwierige Lebenssituationen von Kindern bringen, die sonst kein Geschenk erhalten.

Kartons werden für Kinder im Alter von zwei bis vier, fünf bis neun und zehn bis 14 Jahren gepackt, dabei sollten neue Spielzeuge oder Kleidung verwendet werden. Die Ev. Gemeinde an der Auerstraße 59 nimmt nicht zugeklebte Pakete im Gemeindezentrum vom 6. bis 10. November und am 13. November, 15.30 bis 18 Uhr, am Samstag, 11. November, von 10.30 bis 13 Uhr, und am Sonntag, 12. November, von 12 bis 13 Uhr, an.

