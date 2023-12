Weihnachten: Bedürftige Mülheimer Kinder bekommen Geschenke

Mülheim Ihre Familien sind einkommensschwach, ihr Alltag ist bestimmt vom Sparen. Wie knapp 30 Mülheimer Kinder trotzdem eine schöne Bescherung erleben.

Ihre Wunschzettel laufen nicht über, sind kurz gehalten, die Wünsche darauf: bescheiden. Denn die Kinder der Menschen, die das Mülheimer Arbeitslosenzentrum (Malz) betreut, wissen, dass sie nicht viel erwarten können an Weihnachten. Ihre Eltern haben kein Geld für teure Geschenke, sparen sich ohnehin im Alltag manches vom Munde ab, damit es ihre Söhne und Töchter so gut wie eben möglich haben. Die finanziellen Nöte ihrer Familien sind für die Jungen und Mädchen allgegenwärtig - jetzt aber stehen sie vor einer schönen Bescherung, dank der Weihnachtswunschbaum-Aktion der AOK Regionaldirektion Ruhrgebiet. 27 Kindern, deren Eltern durch das Malz betreut werden, erfüllt das Christkind Wünsche.

Eine Leselampe, die man ans Bett klemmen kann „für Mädchen“, wünscht sich Arza. Die 15-Jährige will es sich mit der Klemmleuchte nicht einfach besonders gemütlich machen, sie hätte schlicht keine Möglichkeit, eine Lampe mit Fuß zu stellen. Denn in ihrem Zimmer, das sie mit ihren Geschwistern teilen muss, ist kein Platz für Nachttische. Und so steht auch auf dem Wunschzettel ihres jüngeren Bruders Athin, 13 Jahre alt: „Jungen-Leselampe fürs Bett mit Klemmen“.

Mülheimer Kinder stammen aus Familie, die aus Sri Lanka geflüchtet ist

Die Eltern von Athin und Arza stammen aus Sri Lanka, sind einst vor dem Bürgerkrieg dort geflohen. Der Vater, den diese Redaktion für unsere inzwischen beendete Benefiz-Aktion Jolanthe zugunsten des Malz porträtiert hat, schlug sich Jahrzehnte lang mit Hilfsjobs durch. Nun, mit Anfang 50, gilt er als chronisch krank und kann nicht mehr arbeiten. Seine Frau, die deshalb für den Lebensunterhalt sorgte und Vollzeit arbeiten ging, hat gerade das vierte Kind bekommen. Beengt sei das Zuhause der Familie, weiß Malz-Betreuerin Gabi Spitmann, die die Antonys seit Langem begleitet. Umso glücklicher werden Arza und Athin über die unverhofften Gaben des Christkindes sein, ist sie sicher.

Auch Aymma und ihr Bruder Haris leben auf engstem Raum mit ihren Eltern, die 15-Jährige und der 13-Jährige müssen sich ein Bett und einen Schreibtisch teilen, weil weder Platz noch Geld für eine andere Lösung da ist. Darüber hatten sie im Rahmen der Berichterstattung für die Jolanthe-Aktion berichtet. Auch die Wünsche von Aymma und Haris ufern nicht aus, sind mehr als bescheiden: Die 15-Jährige würde sich - ganz Teenager - über Schminke freuen. Ihr jüngerer Bruder wünscht sich einen Lederfußball und hat auf dem Wunschzettel notiert: „Bei Tedi gibt es günstige“.

Statt Spielzeug schreibt elfjähriger Mülheimer Junge einen warmen Schal auf den Wunschzettel

Einen Fußball fände sicher auch Karim toll, doch der Elfjährige notiert etwas anderes auf dem Zettel, dem die Christkinder der AOK Regionaldirektion Ruhrgebiet vom Wunsch zur Wirklichkeit verhelfen: „Handschuhe und warmer Schal in Schwarz.“ Der elf Jahre alte Karim ist einer der vier Söhne der Malz-Klientin Nani, die diese Redaktion Anfang des Jahres vorgestellt hat.

Die Übergabe der Geschenke fand im Mülheimer Arbeitslosenzentrum (Malz) statt: Annette Lostermann-DeNil, Vorsitzende des gemeinnützigen Trägervereins des Malz, und Beraterin Gabi Spitmann nahmen die Päckchen von Robin Gladbach, Geschäftsstellenleiter AOK Mülheim, und Lara Hotstegs, Leiterin AOK Haus Oberhausen, (v.l.) entgegen und verteilten sie an die Eltern. Foto: Mülheimer Arbeitslosenzentrum / WAZ

Die Alleinerziehende stammt aus Ägypten, war dort Lehrerin. Weil ihr Abschluss hier aber nicht anerkannt wird, hält sie sich mit Jobs über Wasser. Auf Sozialleistungen will sie keinesfalls mehr angewiesen sein. Weil das Gehalt aus ihrer Vollzeitstelle als Integrationshelferin an einer Schule aber nicht reicht für ihre fünfköpfige Familie, hat die 42-Jährige zusätzlich einen Nebenjob: Am Wochenende arbeitet sie in der Küche eines Pflegeheims.

Nicht nur die vier Söhne der alleinerziehenden Nani werden nun vom AOK-Christkind bedacht, ohne es sich jemals erträumt zu haben. „Für die Eltern ist das nicht nur eine willkommene Unterstützung, sondern viel mehr eine Wertschätzung, die sie leider in ihrem Alltag nur selten erleben“, weiß Malz-Beraterin Gabi Spitmann.

Betroffene erzählen – weitere Berichte über das Malz:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim