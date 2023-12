Weihnachten 2023 in Mülheim - alle Gottesdienste zum Fest

Mülheim Für viele gehört der Kirchgang traditionell zum Weihnachtsfest. In welchen Mülheimer Kirchen wann gefeiert wird - hier die große Übersicht.

Kein Weihnachtsfest ohne Kirchgang? In vielen Familien gehört der Gottesdienst zu den Traditionen rund um das Fest. In den Mülheimer Kirchen wird nicht nur am Heiligen Abend gefeiert. Insgesamt kommen an den drei Tagen über 100 Messen und Gottesdienste zusammen. Wir haben alle aufgelistet.

Mit besonderer musikalischer Gestaltung, als „Krabbelgottesdienst“ schon zur Mittagszeit, als Open-Air oder im Kerzenschein zur Christnacht - vielfältig sind die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinden in Mülheim. Einige von ihnen werden sogar im Internet live übertragen, so dass sie auch von zu Hause miterlebt oder später nachgeschaut werden können.

Mehr als 100 Messen und Gottesdienste an Weihnachten in Mülheim

Auf der Internetseite des Kirchenkreises an der Ruhr können sich Gottesdienstbesucherinnen und -besucher über kurzfristige Änderungen informieren. Die insgesamt 47 evangelischen Angebote werden von den 56 katholischen Messen zum Weihnachtsfest noch überboten. Darunter sind auch Gottesdienste in polnischer oder kroatischer Sprache.

Evangelische Kirchengemeinde Broich-Saarn

Heiligabend

14.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche im Fliedner-Dorf mit Pfarrerin Birgit Meinert-Tack (Schäfershäuschen 26)

14.30 Uhr: Kindervesper in der Saarner Dorfkirche mit Pfarrer Christoph Pfeiffer (Holunderstraße 2)

14.30 Uhr: Kindervesper in der Kirche an der Wilhelminenstraße mit Pfarrerin Lisa Schönrock (Wilhelminenstraße 26-30)

16.00 Uhr: Familienvesper mit Krippenspiel in der Kirche an der Wilhelminenstraße mit Pfarrerin Lisa Schönrock (auch live auf Youtube!)

16.00 Uhr: Open-Air-Familienvesper auf dem Parkplatz an der Dorfkirche mit Pfarrerin Karla Unterhansberg

16.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche im Fliedner-Dorf mit Pfarrerin Birgit Meinert-Tack

18.00 Uhr: Christvesper in der Kirche an der Wilhelminenstraße mit Pfarrer Gerald Hillebrand (auch live auf Youtube!)

18.00 Uhr: Gottesdienst in der Saarner Dorfkirche mit Pfarrerin Karla Unterhansberg

22.30 Uhr: „Heilige Nacht together“ in der Saarner Dorfkirche, anschließend Umtrunk mit Pfarrer Christoph Pfeiffer

1. Weihnachtstag

11.15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche an der Wilhelminenstraße mit Pfarrer Christoph Pfeiffer

2. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Gottesdienst in der Kirche im Fliedner-Dorf mit Pfarrer Christoph Pfeiffer

Evangelische Kirchengemeinde Heißen

Heiligabend

14.30 Uhr: Gottesdienst für kleine Leute in der Erlöserkirche mit Pfarrerin Anja Strehlau (Sunderplatz 4)

16.00 Uhr: Gottesdienst für Groß und Klein in der Erlöserkirche mit Pfarrerin Anja Strehlau

16.00 Uhr: Gottesdienst für Groß und Klein in der Gnadenkirche mit Pfarrerin Alexandra Cordes (Hingbergstraße 372)

18.00 Uhr: Christvesper in der Erlöserkirche mit Pfarrerin Anja Strehlau

18.00 Uhr: Christvesper in der Gnadenkirche mit Pfarrerin Alexandra Cordes

1. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Festlicher Weihnachtsgottesdienst in der Erlöserkirche mit Pfarrerin Anja Strehlau

2. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Festlicher Weihnachtsgottesdienst in der Gnadenkirche mit Pfarrerin Alexandra Cordes

Evangelische Lukaskirchengemeinde

Heiligabend

11.00 Uhr: Familiengottesdienst für kleine Leute mit Pfarrerin Zühlke in der Matthäuskirche (Oberheidstraße 229)

15.00 Uhr: Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel der KiKiT mit Pfarrerin Gundula Zühlke in der Matthäuskirche

16.00 Uhr: Familiengottesdienst in der Johanniskirche mit Pfarrerin Inga Bödeker (Aktienstraße 138)

17.00 Uhr: Christvesper mit Pfarrerin Zühlke in der Matthäuskirche

17.30 Uhr: Christvesper mit Pfarrer Michael Manz in der Immanuelkirche (Kaiser-Wilhelm-Straße 21)

22.00 Uhr: Streaming-Gottesdienst mit Pfarrer Michael Manz auf Youtube

23.00 Uhr: Christnacht mit Pfarrerin Alexandra Cordes in der Johanniskirche

1. Weihnachtstag

11.30 Uhr: Lukas-Familiengottesdienst mit Pfarrer Michael Manz in der Immanuelkirche

2. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Lukas-Frühstücksgottesdienst mit Prädikantin Sabine Wiese im Gemeindezentrum Aktienstraße (Aktienstraße 136)

Evangelische Markuskirchengemeinde

Heiligabend

14.30 Uhr: Krabbelgottesdienst (besonders geeignet für die ganz Kleinen) mit Diakon Bernd Rohr im

Gemeindezentrum Winkhausen (Knappenweg 28)

16.00 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel bei Pfarrerin Inga Bödeker in der Markuskirche (Springweg 10)

16.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel bei Diakon Bernd Rohr im Gemeindezentrum Winkhausen

18.00 Uhr: Vespergottesdienst (besonders geeignet für alle, die einen festlichen und besinnlichen Gottesdienst besuchen möchten) mit Pfarrerin Petra Jäger in der Markuskirche

1. Weihnachtstag

11.00 Uhr: Gottesdienst mit Diakonin Gisela Wehnau im Gemeindezentrum Winkhausen

2. Weihnachtstag

11.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst zum Weihnachtsfest mit Diakon Werner Erdmann in der Markuskirche

Evangelische Kirchengemeinde Speldorf

Heiligabend

15.00 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel bei Pfarrer Matthias Göttert in der Lutherkirche (Duisburger Straße 287)

17.00 Uhr: Christvesper mit Pfarrerin Katrin Schirmer in der Lutherkirche

23.00 Uhr: Spätvesper mit dem Gospelchor Links der Ruhr und Pfarrer Matthias Göttert in der Lutherkirche

1. Weihnachtstag

11.15 Uhr: Gottesdienst bei Pfarrer Ralf-Peter Reimann mit lateinamerikanischer Weihnachtsmusik in der Lutherkirche

2. Weihnachtstag

11.15 Uhr: Gottesdienst Links der Ruhr mit Chor-Ensemble bei Pfarrerin Katrin Schirmer in der Lutherkirche

Vereinte evangelische Kirchengemeinde

Heiligabend

14.45 Uhr: Familienvesper mit Krippenspiel, Wichtelchor, Zimbalisten und B-Chören bei Diakonin Daniela Konings in der Petrikirche (Pastor-Barnstein-Platz 1)

15.00 Uhr: Familienvesper mit Krippenspiel in der Pauluskirche (Witthausstraße 11)

16.00 Uhr: Familienvesper mit Krippenspiel, Wichtelchor, Zimbalisten und B-Chören bei Pfarrerin Sabine Sandmann in der Petrikirche

17.00 Uhr: Christvesper mit Pfarrer Dietrich Sonnenberger in der Pauluskirche

18.00 Uhr: Christvesper, Kantorei & Mädchen A-Chor bei Pfarrerin Sabine Sandmann in der Petrikirche

23.00 Uhr: Christmette mit Mädchensolisten bei Diakonin Daniela Konings in der Petrikirche (auch live auf Youtube!)

1. Weihnachtstag

11.15 Uhr: Gottesdienst, Abendmahl, Jungen-B-& A-Chor und Kammerchorquartett bei Pfarrer Dietrich Sonnenberger in der Petrikirche

2. Weihnachtstag

11.15 Uhr: „Gottesdienst bewegt“ mit ChoroNeo und Pfarrerin Sabine Sandmann in der Pauluskirche

17.00 Uhr: Gesungene Weihnachtsgeschichte in der Petrikirche (auch live auf Youtube!)

Christ König

Heiligabend

15.00 Uhr: Krippenfeier für Vorschulkinder (Steigerweg 1)

17.00 Uhr: Familienchristmette

2. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Heilige Messe mit Chorbegleitung

Herz Jesu

Heiligabend

14.30 Uhr: Wort-Gottes-Feier im Seniorenstift Hildegardishaus (Am Bahnhof Broich 8)

16.00 Uhr: Mitmach-Krippenfeier hinter der Kirche (Ulmenallee 51)

2. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Gottesdienstliches Angebot im Wohnstift Uhlenhorst (Broicher Waldweg 95)

Heilig Geist

Heiligabend

15.30 Uhr: Krippenfeier (Zeppelinstraße 67)

18.00 Uhr: Feierliche Christmette

1. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Festmesse

2. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Heilige Messe

Kapelle im St. Marien-Hospital

Heiligabend

10.30 Uhr: Heilige Messe zum vierten Advent (Kaiserstraße 50)

1. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Weihnachtliche Festmesse

2. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit Bläserensemble

St. Barbara

Heiligabend

11.00 Uhr: Krippenfeier für Kleinkinder (Schildberg 84)

17.00 Uhr: Familienchristmette mit Krippenspiel

22.30 Uhr: Vorweihnachtliches Singen

23.00 Uhr: Christmette

2. Weihnachtstag

11.30 Uhr: Wortgottesfeier mit Weihnachtslieder-Singen

St. Elisabeth

Heiligabend

15.00 Uhr: Krippenfeier (Nachbarsweg 107)

18.00 Uhr: Christmette

2. Weihnachtstag

11.00 Uhr: Heilige Messe

St. Engelbert

Heiligabend

16.00 Uhr: Familienvigil mit Trompete (Engelbertusstraße 47)

1. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Heilige Messe

St. Josef

Heiligabend

17.00 Uhr: Familienmesse (Heinrich-Lemberg-Straße 30)

22.00 Uhr: Feierliche Christmette

1. Weihnachtstag

11.15 Uhr: Festmesse

2. Weihnachtstag

11.15 Uhr: Festmesse

St. Mariae Himmelfahrt

Heiligabend

16.00 Uhr: Krippenfeier (Klosterstraße 55)

22.00 Uhr: Christmette - begleitet vom Chor im Kloster Saarn

1. Weihnachtstag

11.30 Uhr: Heilige Messe für Familien, begleitet von den Chören der Chorsingschule

2. Weihnachtstag

11.30 Uhr: Heilige Messe, begleitet von der Jugendkantorei

St. Mariae Geburt

Heiligabend

15.00 Uhr: Kinderkrippenfeier (Althofstraße 5)

17.00 Uhr: Feierliche Christmette

23.00 Uhr: Feierliche Christmette

1. Weihnachtstag

11.30 Uhr: Festhochamt

2. Weihnachtstag

11.30 Uhr: Hochamt

St. Mariae Rosenkranz

Heiligabend

18.30 Uhr: Familienchristmette mit Chor und Trompete (Marienplatz 9)

20.15 Uhr: Christmette in polnischer Sprache

22.00 Uhr: Christmette in kroatischer Sprache

1. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Heilige Messe in kroatischer Sprache

11.30 Uhr: Heilige Messe

14.00 Uhr: Heilige Messe in englischer Sprache

2. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Heilige Messe in kroatischer Srache

St. Michael

Heiligabend

15.00 Uhr: Krippenfeier auf dem Waldgottesdienstplatz im Duisburger Wald (Forsthausweg)

17.00 Uhr: Christmette, begleitet von der Kantorei Herz Jesu - St. Michael (Schumannstraße 15)

1. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Heilige Messe

10.30 Uhr: Heilige Messe im Altenheim Marienhof (Am Halbach 1)

2. Weihnachtstag

10.00 Uhr: Heilige Messe, begleitet von der Kantorei Herz Jesu - St. Michael

St. Theresia von Avila

Heiligabend

16.00 Uhr: Krippenfeier (Karl-Forst-Straße 8)

23.00 Uhr: Weihnachtsmeditation

1. Weihnachtsfeiertag

09.30 Uhr: Heilige Messe

2. Weihnachtsfeiertag

09.30 Uhr: Weihnachtslieder-Singen

St. Theresia vom Kinde Jesu

Heiligabend

16.00 Uhr: Kinderkrippenfeier (Kleiststraße 91)

18.30 Uhr: Christmette

1. Weihnachtstag

09.45 Uhr: Weihnachtsmesse

2. Weihnachtstag

09.45 Uhr: Heilige Messe

