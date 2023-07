Wegen Straßenbahn: „Aktivisten“ bedrohen Mülheimer Politiker

Mülheim. In einer Mail drohen Unbekannte Mülheimer Politikern. Sollte ihre Forderung nicht erfüllt werden, wollen sie Schaden in Millionenhöhe anrichten.

Mit dem Absender „Letzte Generation Mülheim“ unterzeichnet, drohen ein oder mehrere Unbekannte Mülheims Politik: Sollte der Beschluss zur Stilllegung der Kahlenberg-Linie 104 bis zum 2. August nicht öffentlich zurückgenommen und die Sanierung der Straßenbahnstrecke Wertgasse – Kahlenberg – Oppspring beschlossen werden, sollen sämtliche Busse und die Infrastruktur der Ruhrbahn beschädigt werden. Die Stadt hat die Polizei eingeschaltet.

Der beziehungsweise die Verfasser kündigen Schäden in Millionenhöhe an, auch städtisches Eigentum solle laut dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, zerstört werden. Das Schreiben ist an unter anderem an sämtliche Ratsfraktionen Mülheims, aber auch an die Ruhrbahn adressiert. Inwieweit eine tatsächliche Gefahr vorliegt, werde derzeit geprüft, heißt es von der Polizei. „Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen“, so ein Sprecher auf Nachfrage. (nik)

