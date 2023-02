Hochwasser: Mülheimer Bauwagenhotel sucht einen neuen Platz

Das Bauwagenhotel stand bislang direkt an Mülheims Ruhr an der Mintarder Straße. Nun sollen die Wagen weg – ein neuer Standort ist nötig.

Mülheim. Mülheims Bauwagenhotel am Ruhrufer ist Geschichte. Wegen des Hochwassers sollen die Wagen nicht mehr am Fluss stehen. Doch es soll weitergehen.

Es war beliebt bei Gästen, die eine besondere Übernachtungsmöglichkeit suchten: das Bauwagenhotel am Mülheimer Ruhrufer. Nun aber scheinen die Tage der urigen Unterbringung an der Mintarder Straße gezählt: Wegen des Hochwassers können die rot angestrichenen Wagen dort nicht mehr stehen. Welche Pläne es für die Zukunft gibt.

Regenfälle haben zuletzt im Januar mehrfach zu Überschwemmungen am Leinpfad und in den Ruhrauen geführt. Die Konsequenzen hat besonders das Bauwagenhotel an der Mintarder Straße mit direkter Anbindung an die Ruhr zu spüren bekommen: Aufgrund verschärfter Vorschriften zum Schutz vor Hochwasser musste das besondere Hotel Anfang Februar schließen, meldet die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST). Nun suchen die Betreibenden nach einer Nachfolge mitsamt neuem Standort.

Fünf Bauwagen dienen derzeit in Mülheim als Hotel

Das Bauwagenhotel hat sich der MST zufolge in der Saison von April bis Oktober stets großer Beliebtheit erfreut. Mit seinen fünf charmanten Bauwagen war es vor allem für diejenigen, die gerne in der Natur unterwegs sind, ein beliebtes Ziel für einen Kurzurlaub am Wochenende, heißt es in der Mitteilung.

Betreiber Thomas Hagemann will das Bauwagenhotel abgeben, weil die Wagen wegen des Hochwassers und den damit verbundenen Auflagen nicht mehr an der Ruhr in Mülheim stehen können. Foto: Udo Gottschalk

Aufgegeben werden soll das Hotel nicht, den Betrieb können Thomas Hagemann und das Team von Kanu-Kettwig selbst jedoch nicht aufrechterhalten. Der Kanuverleih an der Mintarder Straße 139 bleibt nach Auskunft der MST bestehen. „Es fällt uns schwer, die Bauwagen zu verkaufen”, bedauert Thomas Hagemann: „Dennoch hoffen wir, dass sich Interessierte, die einen geeigneten Standort für unsere Bauwagen kennen, schnell melden, damit das Hotel künftig wieder öffnen kann”, ergänzt er.

Neuer Standort für das Mülheimer Bauwagenhotel gesucht

In den fünf Bauwagen finden je nach Modell ein bis vier Personen Platz. Zudem sind die rot angestrichenen Unterkünfte allesamt mit einer kleinen Küche und einer Essecke ausgestattet. Sanitärbereiche sind nicht vorhanden, darauf weist die MST ausdrücklich hin. Käufer sollten daher über entsprechende Möglichkeiten für Gäste verfügen. „Ein Bauernhof mit ausreichend großem Grundstück würde sich zum Beispiel gut als neuer Standort für das Bauwagenhotel eignen”, sagt Marc Baloniak, Tourismus-Leiter der MST, und fügt hinzu: „In Mülheim kämen dafür mehrere Stadtteile infrage.”

Wer die Bauwagen übernehmen möchte, wendet sich an Thomas Hagemann: 0176 / 62 89 40 73, E-Mail an kanukettwig@web.de.

