Wat machen Sie denn da, Herr van Dyken?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Ich bin gerade dabei, den Bienenstand aufzubauen“, sagt Helmut van Dyken (74), der in seinem Garten in der Anlage des Kleingärtnervereins Mülheim-Nord am Denkmannsfeld schwer beschäftigt ist.

Mit einem Eimer Lehm steht er vor seinem selbst gebauten Bienenhotel und erklärt, warum er den Lehm in den Ritzen zwischen den Holzscheiten platziert. „Damit die Bienen sich davon was nehmen können. Sie krabbeln in die Löcher rein und legen Eier dort ab.“ Der Hobbygärtner mit einem Herz für Wildbienen zieht ein Glasröhrchen aus einem Loch. „Da legen sie ein Ei rein, legen Pollen als Nahrung für den Nachwuchs dort ab, und dann brauchen sie ein bisschen von meinem Lehm, um die Brutzelle abzuschließen. Davor kommt dann wieder ein Ei, Pollen und Lehm, bis das Röhrchen voll ist.“

Nicht alle Babybienen schaffen es, aus dem Röhrchen zu krabbeln

Aber krabbeln denn alle lebend aus dem Röhrchen heraus? Helmut van Dyken bedauert: „Die ganz hinten in der Röhre leider nicht. Es sind aber noch genug da.“ Dann erzählt er von den Kindern, die hier auf dem Schulweg häufig vorbeikommen und sehr wissbegierig sind. „Ich zeige ihnen meine Bienen und sie fragen oft, ob die stechen. Und ich erkläre ihnen, dass diese Bienen ja kein Volk haben, das sind Wildbienen. Die suchen keinen Honig und müssen auch keinen verteidigen, stechen also nicht. Ganz früh im Frühjahr sind sie die ersten, die fliegen. Und dann ist hier ein fürchterliches Gebrumm in der Luft.“

Im Garten von Helmut van Dyken ist der Tisch im Frühling für die Wildbienen reich gedeckt.