Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

Wat machen Sie denn da, auf der Wiese am Flughafen?

„Das geht Sie doch überhaupt nichts an, was ich hier mache!“ Aber wer wird denn gleich so unfreundlich sein? Das Schaf auf der Wiese am Flughafen redet sich in Rage. „Na, ist doch wahr, alle paar Minuten kommt so ein Mensch hier vorbei, stellt sich an den Zaun und macht Mäh. Was soll man denn davon halten? Und Sie, was wollen Sie jetzt von uns?“

Schimpfen über das Wetter und die nasse Wiese

Ähm, nur ein Foto machen und mal fragen, was es denn dauernd zu meckern gibt. „Also, erst mal meckern wir nicht, wir sind schließlich keine Ziegen. Blöken heißt das auf tierisch. Zweitens ist es nicht gerade gemütlich auf der nassen Wiese, das können Sie glauben. Und drittens wird man doch mal ein bisschen schimpfen dürfen, auf das olle Wetter zum Beispiel.“ Ja, da möchte man doch gleich einstimmen. Mäh!