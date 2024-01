Wasserrohrbruch: Haushalte an Mendener Straße betroffen

Ein Wasserrohrbruch an der Mendener Straße sorgt gerade dafür, dass Haushalte im Umfeld ohne Trinkwasser sind.

Mülheim Durch einen Wasserrohrbruch stehen viele Haushalte an der Mendener Straße ohne Trinkwasser da. RWW will den Schaden noch am Dienstag beheben.

Ein weiterer Wasserrohrbruch beschäftigt die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW): An der Mendener Straße 105 bis 280 sind etliche Anwohner ohne Trinkwasser, da die RWW-Mitarbeitenden eine Leitung reparieren müssen. Diese versorgt auch die angrenzenden Straßen Hahnenfähre, Bergerstraße, Mullhofskamp, Wöllenbeck, In der Heil und Saalsweg.

Der Schaden soll noch im Laufe des Dienstags behoben sein. Solange aber hat die RWW ein Standrohr an der Mendener Straße gegenüber der Zufahrt Schultenberg eingerichtet, an dem sich Betroffene mit Trinkwasser versorgen können. Zeitweise musste der Verkehr umgeleitet werden, so die RWW, inzwischen sei das aber nicht mehr notwendig. Das Unternehmen bittet, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

