Besucher im Auktionshaus an der Ruhr in Mülheim (Archivbild): Hier finden am 5. bis 7. Oktober Expertentage der Firma Wettmann statt. Objekte werden kostenlos begutachtet und geschätzt.

Kunst Was sind private Schätze wert? Experten beraten in Mülheim

Mülheim. Kunst, Designerstücke, Luxusuhren: In einem Mülheimer Auktionshaus werden sie kostenlos begutachtet. Zwei große Winterauktionen sind geplant.

Wer sich vergewissern möchte, wie viel private Schätze wert sind, kann sie ab Donnerstag Fachleuten in Mülheim vorlegen: Wettmann Kunstauktionen lädt vom 5. bis 7. Oktober zu informativen Expertentagen ein. Im Auktionshaus an der Ruhr stehen „erfahrene Kunstexperten und -expertinnen zur kostenlosen Begutachtung und Schätzung zur Verfügung“, heißt es in der Ankündigung.

In den Bereichen Alte Kunst, Moderne Kunst, Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten, Design, Schmuck und Luxusuhren helfen sie dabei, den Wert zu ermitteln. Die Expertentage finden vom 5. bis 7. Oktober, jeweils von 12 bis 18 Uhr, im Auktionshaus an der Ruhr statt, Friedrichstraße 67-67a, Anmeldung unter: info@wettmann.com. Es ist auch möglich, spontan vorbeizukommen, dann kann es allerdings Wartezeiten geben.

Mülheimer Auktionshaus nimmt hochwertige Objekte oder Sammlungen an

Hochwertige Objekte oder Sammlungen können bei dieser Gelegenheit auch direkt für die kommenden Auktionen eingeliefert werden, teilt Wettmann mit. Die nächsten großen Winterauktionen finden am 1. und 2. Dezember statt. Einreichungen sind noch bis 16. Oktober möglich.

Falls Objekte zu groß oder Sammlungen zu umfangreich sind, bieten die Experten des Auktionshauses am 9. und 10. Oktober auch kostenlose Hausbesuche im Ruhrgebiet und Rheinland an, um Kunstwerke oder Schmuckstücke zu begutachten. Für die Vorabrecherche können Fotos der Objekte an info@wettmann.com oder per WhatsApp an 015792391982 gesendet werden.

