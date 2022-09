Was beim Open-Air-Kino auf Mülheims Freilichtbühne läuft

Der Film „Beziehungen - kein schöner Land" des Mülheimer Regisseurs Alexander Waldhelm (2.v.l.) läuft am 23. September auf der Mülheimer Freilichtbühne. Bei einer früheren Ausstrahlung waren auch Hauptdarsteller Bodo Lacroix (l.), Comedian René Steinberg (2.v.r). und Musiker Andy Brings (r.) beim Open-Air-Kino auf dem Areal an der Dimbeck.

Mülheim. Mülheims Freilichtbühne verwandelt sich am Wochenende in ein Open-Air-Kino. Neben dem Film eines Mülheimer Regisseurs laufen weitere Streifen.

Die Mülheimer Freilichtbühne wird am kommenden Wochenende zum Lichtspieltheater – drei Filme sind dann beim Open-Air-Kino auf dem Areal an der Dimbeck zu sehen.

Bevor der Herbst es draußen endgültig zu ungemütlich werden lässt, verwandelt sich die Freilichtbühne vom 23. bis zum 25. September zum Open-Air-Kino. Drei Filme werden bei vier Veranstaltungen gezeigt.

Film „Beziehungen- Kein schöner Land!“ des Mülheimers Alexander Waldhelm läuft

Los geht es am Freitagabend, 23. September, mit der Krimi-Komödie „Beziehungen- Kein schöner Land!“ des Mülheimer Regisseurs Alexander Waldhelm. Der Filmemacher und viele Schauspieler, die an der Produktion mitgewirkt haben, werden an dem Abend dabei sein. Beginn: 20 Uhr (Einlass 18 Uhr), Abendkasse 5 Euro.

Das Filmdrama „Bis wir tot sind oder frei“ ist am Samstag, 24. September, um 20 Uhr (Einlass 18 Uhr) auf der Freilichtbühne zu sehen. Zu Gast in Mülheim wird Schauspielerin Jella Haase sein, die in dem Film Punk Heike spielt, die mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Jella Haase ist Fan der Mülheimer Punkband „Bluttat“, deren Song „Ich will hier raus“ in dem Drama zu hören ist. Eintritt frei – der Hut geht ´rum.

Kinderfilm läuft am Wochenende auf Mülheims Freilichtbühne

Kleine Kino-Fans kommen auf ihre Kosten, wenn am Samstag, 24. September, und am Sonntag, 25. September, jeweils um 15 Uhr (Einlass 13 Uhr) der Kinderfilm „Die Schule der magischen Tiere“ über die Leinwand flimmert. Zu sehen ist darin der junge Mülheimer Schauspieler Leonard Conrads als Benni. Um allen Kindern das Kinoerlebnis zu ermöglichen, übernehmen die beiden Vereine „Kids im Ruhrgebiet“ und die „Regler Produktion“ die Kosten für jede Eintrittskarte zu dem Kinderfilm – daher gilt: Eintritt frei, der Hut geht rum.

Alle Aufführungen des Open-Air-Kinos auf der Freilichtbühne können ohne Voranmeldung besucht werden.

