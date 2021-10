Mülheim. Am 6.11. treten der Gitarrist Peter Kroll-Ploeger und Ozzy Ostermann am Mülheimer Flughafen auf. Warum sie für Jugendliche in Not „alles geben“.

Der Mülheimer Gitarrist Peter Kroll-Ploeger und Knebel-Musiker Ozzy Ostermann engagieren sich für das Jugendprojekt „Raum 58“. Gemeinsam mit weiteren Musikerinnen und Musikern haben sie auf einer Benefiz-CD coole Pop-Klassiker neu aufgelegt wie „Heroes“ und „Personal Jesus“. Am 6. November wollen sie zugunsten von „Raum 58“ in Essen damit auf die Bühne der Luftschiffhalle. Karten gibt’s für 20 Euro bei: peter@kroll-ploeger.com.

So langsam sind öffentliche Konzerte wieder möglich: Wie ist es Ihnen in der Corona-Zeit ergangen?

Peter Kroll-Ploeger: Eigentlich gut - Zeit zum Durchschnaufen und zum Regeln all der Dinge, die man sonst vor sich her schiebt. Also Keller und Dachboden aufgeräumt, den Garten attackiert und die Hoftüre angestrichen. Ein bisschen habe wir uns nach einiger Zeit aber dann doch wie Rennpferde in der Startbox gefühlt, die allerdings nicht geöffnet wurde. Das Auftreten vor echten Menschen ist schwer zu ersetzen.

„Wir waren entsetzt über die Zustände im Flüchtlingslager Moria“

Trotz der eigenen, oft schwierigen Situation haben Künstler sich für andere engagiert. Was hat Sie zum Projekt „Raum 58“ gebracht?

Wir hatten, um emotional und kreativ nicht zu verkümmern, angefangen, Aufnahmen, die jeder von uns zu Hause im ,Home-Recording’ gemacht hat, hin- und herzuschicken und so zu ergänzen, dass es sich quasi wie ein Zusammenspiel angefühlt hat. Einige Cover-Titel waren dabei und wir kamen auf die Idee, Freunde und Kollegen zu fragen, ob sie diese Titel nicht einsingen könnten: Irina Langenstein (The Silverettes), Uwe Lyko, Alexa Wichner oder Kim Merz. Das Arrangieren hat tierisch Spaß gemacht. Mitten in den Arbeitsprozess kam es im September 2020 zu dem Brand im Flüchtlingslager Moria. Wir waren völlig entsetzt über die Dinge, die sich dort abgespielt haben. Wir wollten daher ein Projekt unterstützen, bei dem die Hilfe konkret ankommt. Also haben wir recherchiert und sind auf den Raum 58 gestoßen.

Peter Kroll-Ploeger und Georg Göbel-Jakobi (Mitte) haben im April 2021 íhre Benefiz-CD für den Raum 58 an die Jugend-Notschlafstelle übergeben. Sozialarbeiter Sebastian Dunkel (li.) und Jacqueline Rausch (Raum 58) nahmen sie begeistert in Empfang. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Was passiert im Raum 58?

Der Raum 58 in Essen ist eine Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren. In diesem Alter befinden sich die Kids quasi in einer gesetzlichen ,Grauzone’, quasi zu alt für die Jugendhilfe und zu jung fürs Obdachlosen-Asyl.

WDL und PA-Verleiher erklärten sich bereit, das Konzert „umsonst“ zu ermöglichen

Wie kam die Benefiz-CD an und wie hat sie das Projekt unterstützen können?

Dafür, dass wir die CD rein im Eigenvertrieb verkauft haben, anfangs ganz gut. Zehn von 15 Euro gehen direkt an Raum 58, so dass wir die ersten 3000 Euro jetzt wohl übergeben können. Auch musikalisch sind wir total stolz auf das Projekt - die CD ist übrigens noch zu haben.

Am 6. November packen Sie und Ozzy Ostermann die Gitarren aus für ein Solidaritäts-Konzert in der Luftschiffhalle am Flughafen: Was ist musikalisch am Start?

Sicherlich der ein oder andere Titel, der es auf die CD geschafft hat - das wäre ja noch schöner! Wir machen jetzt seit gut vier Jahren immer wieder zusammen Musik, vornehmlich mit akustischen Stahlsaiten-Gitarren, Ozzy des Öfteren mit Lapsteels, also Flachgitarren. Wir kommen aus unterschiedlichen Musikrichtungen: Folk, Blues und Jazz. Uns verbindet die Liebe zum „Fingerstyle“-Spiel. Kurz gesagt: Wir machen vor gar nichts halt. Es muss nur gut sein und allen Spaß machen - aber am besten hinkommen und selbst erleben. Wir geben wie immer alles!

