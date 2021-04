Warum ein Mülheimer Musik-Projekt Jugendliche unterstützt

Georg Göbel-Jakobi (Ozzy Ostermann) und Peter Kroll-Ploeger haben mit bekannten Musikern ein Akustik-Album mit bemerkenswerten Cover-Versionen auf die Beine gestellt. Ein Teil der Einnahmen geht an die Jugendeinrichtung „Raum 58“ in Essen.

Künstlern geht es in Corona-Zeiten bekanntlich nicht gut, bemerkenswert ist daher das neue Musik-Projekt unter anderem des Mülheimer Solo-Gitarristen Peter Kroll-Ploeger und „Ozzy Ostermann“ (Knebels Affentheater): Gemeinsam mit vielen Musikern haben sie ein neues Album eingespielt, dessen Erlös Jugendlichen zu Gute kommt, die kein Zuhause haben.

Handgemacht Coverstücke von „Personal Jesus“ bis „Heroes“

Elf Titel hat die Kompilation aus Coverversionen im interessanten, häufig akustischen Gewand, zum Beispiel „Personal Jesus“ (Depeche Mode), „Heroes“ (David Bowie). Mit dabei sind Künstler, die das Mülheimer Publikum etwa auf Kroll-Ploegers Konzerten schon gefeiert hat: so etwa Rolo Sterges (Four2 the bar), Don Ross (World-Fingerstyle-Champion), Uwe Lyko (alias Herbert Knebel), Peter Eisold (Percussions). Auch Sängerinnen wie Irina Langenstein (The Silverettes), Luise Jakobi, Kim Merz (Wallenstein/Bröselmaschine), Astrid Foerst (Alex Panther Band), Alexa Wichner (Berzelmeiers) haben dem Projekt ihre Stimme verliehen.

„Im Zuge der Lockdown-Ödnis haben wir, bevor uns die Decke komplett auf den Kopf fallen konnte, begonnen, gemeinsam Aufnahmen zu machen“, erzählt Peter Kroll-Ploeger. Das geschah offenbar so: Jeder spielte die Tracks für sich ein und schickte sie anschließend per „Elektro-Post“ herum, damit andere ihren Teil hinzufügen konnten.

„Warum nicht ein Zeichen setzen, statt sich bei den Nörglern einzureihen“

„Parallel war nicht zu übersehen, dass die weltweiten Probleme einen langsam zu erschlagen drohten“, schildert der Mülheimer Gitarrist. „Und viel zu oft geht dringend notwendige Hilfe eher an große Organisationen oder direkt in die Industrie. So dachten wir, warum nicht ein Zeichen setzen, statt sich auch noch einzureihen bei den Nörglern und Quenglern.“

So geht eben der „Überschuss“ aus der auf 400 Stück limitierten CD sowie den Downloads an den „Raum 58“ in Essen. „Der bietet Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren eine sichere Schlafstelle und vor allem eine Anlaufstelle bei allen Erfordernissen des täglichen Lebens, außerdem Gelegenheit zum Austausch, warme Mahlzeiten, Waschgelegenheiten“, sagt Kroll-Ploeger.

Bestellen kann man die CD ausschließlich über die Website kroll-ploeger.com. Das Album steht außerdem bei iTunes zum Download bereit.