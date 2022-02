Mülheim. Anonyme Spurensicherung kann Frauen nach Sexualstraftaten unterstützen. Die Beweise werden zehn Jahre eingelagert. Eine Mülheimer Ärztin erklärt.

Gewalt an Frauen hat viele Gesichter. Doch besonders häufig sind Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen. So haben laut einer Untersuchung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen, und Jugend aus dem Jahr 2004 13 Prozent der in Deutschland lebenden Frauen seit dem 16. Lebensjahr strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt erlebt.

Das heißt Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder unterschiedliche Formen von sexueller Nötigung. Doch unter zehn Prozent der Straftaten werden angezeigt, zu einer anschließenden Verurteilung kommt es wiederum nur bei 13 Prozent davon. Auch neuere Untersuchungen bestätigen diese Zahlen.

Anonyme Spurensicherung nach Sexualstraftaten in Mülheim

Eine Möglichkeit, Betroffenen Hilfe zu bieten, ist die anonyme Spurensicherung, die auch in Mülheim angeboten wird. Eine Frau ist zum Beispiel Opfer sexualisierter oder körperlicher Gewalt geworden und möchte oder kann den Täter nicht unmittelbar nach der Tat anzeigen. In Mülheim können Frauen rund um die Uhr über die Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses die Mülheimer Frauenklinik oder im Rahmen der jeweiligen Öffnungszeiten die gynäkologische Praxis „Die Frauenärztinnen in Mülheim“ aufsuchen, um sich zur vertraulichen beziehungsweise anonymen Spurensicherung beraten und untersuchen zu lassen.

So sieht einer der Behandlungsräume der Mülheimer Frauenklinik aus. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Ich finde das Thema sehr wichtig. Zu uns kommen die Frauen nach Sexualstraftaten zur Untersuchung und wir sind 24/7 für sie da“, bestätigt Dr. Andrea Schmidt, Leiterin der Frauenklinik Mülheim. Dabei ist die Frauenklinik seit einigen Jahren Teil des Landesprojekt iGobsis*, des intelligentes Gewaltopfer-Beweissicherungs- und Informationssystems. Die Spuren der Gewalttat werden von einer Ärztin unter Verwendung eines Spurensicherungs-Sets festgehalten und an das Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf weitergeleitet, wo sie für maximal zehn Jahre gerichtsfest eingelagert werden. Innerhalb dieses Zeitraums ist es möglich, die Tat anzuzeigen.

Das ganze Klinikpersonal in Mülheim ist für den Ernstfall geschult

Doch nicht nur das: „Über das Projekt finden diverse Schulungen statt. Zum Beispiel über die Reihenfolge der Untersuchungen, aber auch über den Erstkontakt mit Betroffenen.“ So wird auch darauf geachtet, dass die Frauen nicht vollständig entkleidet in die Untersuchung gehen müssen. Alle Mitarbeitenden der Frauenklinik sind so besonders geschult und sensibilisiert. Doch hier hört es nicht auf: „Bald gibt es auch eine Schulung für das Empfangspersonal des Krankenhauses“, so Schmidt. Denn gerade bei traumatisierten Menschen ist ein vorsichtiger Umgang wichtig.

Obwohl es die Möglichkeit zur anonymen Untersuchung gibt, werde diese von den meisten Frauen nicht in Anspruch genommen. „Viele der Frauen, die kommen, wissen schon, dass sie die Tat auch zur Anzeige bringen wollen“, so Schmidt. Sie kämen in Begleitung von Vertrauenspersonen: „Junge Frauen sind oft mit ihren Müttern oder einer guten Freundin hier“, manchmal sogar schon in Begleitung der Polizei. Ungefähr zehn solcher Fälle gebe es jährlich, schätzt Dr. Schmidt.

In die Mülheimer Klinik kommen vor allem junge Frauen

Obwohl sexualisierte Gewalt Frauen jeden Alters angetan wird: In der Ambulanz können Dr. Schmidt und ihre Mitarbeitenden Muster erkennen. „Was uns auffällt: Es sind fast immer junge Frauen, noch unter 25 Jahren“, so die Ärztin. Und beinahe alle litten unter einem Filmriss. „Sie wissen nicht, was genau geschehen ist. Bemerken aber Spuren der Gewalt.“

Die Frauen werden auf Substanzen im Körper geprüft, auch die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung werden anschließend aufbewahrt. „Blackouts sprechen für die Zuführung von K.O.-Tropfen oder Alkoholmissbrauch.“ Allerdings lassen sich K.O.-Tropfen maximal sechs bis zwölf Stunden später nachweisen, daher ist die schnelle Untersuchung so entscheidend.

Das Personal kann psychologische Hilfe in Anspruch nehmen

Die Konfrontation mit Gewalttaten dieser Art stellt auch für das Personal der Frauenklinik eine Belastung dar. „Gewöhnen tun wir uns nie daran“, betont Schmidt. „Aber man lernt damit zu leben.“ Auch in der Geburtshilfe gebe es schwierige Fälle. Dafür stünden intern Psychologinnen bereit, die bei der Verarbeitung helfen können. Therapeutische Betreuung für traumatisierte Frauen könne die Klinik leider nicht bieten, erklärt die Ärztin. „Wir sind allerdings mit den Kontaktdaten sämtlicher Mülheimer Ansprechpartner versorgt und können so Hilfestellung bieten.“

Schmidt möchte alle betroffene Frauen ermutigen, sich Hilfe zu suchen, um Spuren und Beweise zu sichern. „Man kann wirklich gute Unterstützung finden.“ Die Entscheidung, Vergewaltigungen anzuzeigen, kann so auf einen späteren Zeitpunkt gelegt werden. Egal ob von unbekannten Tätern oder Bekannten oder gar der Familie: Sich Hilfe zu suchen, sei der richtige Weg, um Frauen zu schützen.