Vor Gift warnt die Stadt Mülheim: In der Papenbuschsiedlung wurden verdächtige Kügelchen verstreut. Zwei Hunde sind in der Nähe verstorben.

Gift Warnung vor Gift-Kügelchen in Mülheim: Zwei Hunde verendet

Das Ordnungsamt warnt alle Anwohner im Bereich Papenbusch in Mülheim-Dümpten vor einer giftiger Substanz. Zwei Hundebesitzer aus dem näheren Umfeld haben sich gemeldet - ihre Tiere sind verendet. Im Bereich Stahlstraße, Springweg wurden großflächig rote und gelbe Kügelchen verstreut. Die Stadt hat das Gebiet mit Flatterband abgesperrt und Warnschilder aufgehängt. Niemand soll den Bereich mehr betreten.

Laut Schädlingsbekämpfer könnte es sich um Rattengift handeln

Wie Stadtsprecher Volker Wiebels am Dienstagnachmittag mitteilte, war bereits ein Schädlingsbekämpfer vor Ort, um sich die Kügelchen anzuschauen. Nach erster Einschätzung könnte es sich um Rattengift handeln, sicher sei dies aber nicht. Ebenso wenig ist geklärt, ob die beiden Hunde tatsächlich an der unbekannten Substanz gestorben sind. Es steht aber zu befürchten.

„Die Kügelchen sind so großflächig verteilt, dass sie nicht einfach weggefegt werden können“, ergänzt Wiebels. Daher die Absperrungen in der Dümptener Siedlung. Am Mittwoch sollen Proben genommen und die verdächtigen Kügelchen genauer untersucht werden. Auch die Polizei ist eingeschaltet. Sie nimmt Hinweise unter 0201-829-0 entgegen.

