Tarifrunde Warnstreik am Mittwoch in Mülheim: Verdi ruft zur Demo auf

Mülheim. Verdi macht Druck. Mülheimer Mitarbeiter der Müllabfuhr, Kanalreinigung, Seniorendienste, Sparkasse und Stadt streiken den ganzen Mittwoch.

Die Gewerkschaft Verdi kündigt die nächste Warnstreikwelle für Mülheim an. Am Mittwoch, 14. Oktober, müssen Bürgerinnen und Bürger erneut mit Einschränkungen rechnen. Nachdem bereits mehrere betriebsnahe Warnstreiks an unterschiedlichen Tagen bei der Stadtverwaltung, der Sparkasse, der MEG und den Mülheimer Seniorendiensten gelaufen sind, ruft Verdi diese nun zum gemeinsamen, ganztägigen Warnstreik auf. Die SEM kommt dazu.

Müllabfuhr verzögert sich - Tonnen sollen an der Straße stehen bleiben

Der Wertstoffhof an der Pilgerstraße bleibt am Mittwoch geschlossen. Bei der Müllabfuhr (Grüne, Braune, Gelbe und Blaue Tonne) sind Verzögerungen zu erwarten. Falls die Leerung am regulären Abfuhrtag nicht erfolgt, bittet die MEG, die Abfalltonnen am Straßenrand stehen zu lassen, bis sie geleert worden sind.

Treffpunkt für alle Streikenden ist am Mittwoch um 9 Uhr der Parkplatz neben der Stadthalle. Anschließend formiert sich der Demonstrationszug durch die Mülheimer Innenstadt. Ab etwa 10.15 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Stadthallen-Parkplatz angesagt. „Selbstverständlich werden die Abstandsregelungen und die Verpflichtung, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, eingehalten“, heißt es in der Ankündigung von Verdi.

Bisher kein Angebot der Arbeitgeber

Weil es nach zwei Verhandlungsrunden mit den Arbeitgebern des Bundes und der Kommunen noch kein Angebot gibt, erhöht Verdi jetzt den Druck vor der dritten Tarifrunde am 22./23. Oktober.