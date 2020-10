Warnstreik betrifft auch das Mülheimer Gesundheitsamt

Beim Mülheimer Gesundheitsamt gibt es am 14. Oktober Warnstreiks und vermutlich kaum Kapazitäten für Anfragen von Reisenden in Bezug auf Corona.

Auch im Mülheimer Gesundheitsamt wird es am 14. Oktober Warnstreiks geben. Das teilte Stadtsprecher Volker Wiebels noch am späten Dienstagabend mit. Insbesondere Mitarbeiter, die aus anderen Verwaltungsbereichen zur Gesundheitsbehörde abgeordnet wurden, werden streiken. „Wir bedauern dies sehr“, so Wiebels, man habe aber auch Verständnis für die Wahrnehmung des Streikrechts.

Verfolgen von Infektionsketten hat höchste Priorität

Die Folge: „Im Gesundheitsamt wird am Mittwoch nur mit verminderter Kraft und Geschwindigkeit gearbeitet werden können.“ Die wichtigste Aufgabe müsse höchste Priorität haben: das Verfolgen der Covid-19-Infektionsketten. Dagegen hätten Anfragen von Reisenden die geringste Priorität, so Wiebels. „Darauf sollten sich alle Beteiligten schon jetzt einstellen.“