Warnstreik bei der Barmer

Eine der ersten Verdi-Aktionen 2020 findet am Donnerstag, 16. Januar, in Essen statt. Mit einem Warnstreik werden die laufenden Tarifverhandlungen bei der Krankenkasse Barmer begleitet.

Die Kundgebung, zu der auch die Mülheimer Beschäftigten aufgerufen sind, beginnt um 10.30 Uhr am Krankengeldzentrum der Barmer am III. Hagen 30 in Essen.