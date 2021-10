Daniela Heimann ist aktuell die Vorsitzende des Mülheimer Stadtelternrates, am 3. November finden wieder Wahlen für das Gremium statt.

Familie Wahl der Mitglieder in Mülheims Stadtelternrat steht an

Mülheim. Der Mülheimer Stadtelternrat konstituiert sich neu. Alle Elternbeiräte der Kitas sind zur Sitzung am 3. November eingeladen.

Die jährlichen Wahlen der Mitglieder des Stadtelternrates stehen am 3. November an. Die Mitglieder werden aus dem Kreis aller gewählten Elternbeiräte der Mülheimer Kindergärten und aus der Elternvertretung der Kinder aus der Kindertagespflege gewählt.

Als gesetzlich verankertes Gremium versteht sich der Stadtelternrat als Bindeglied zwischen Eltern und dem Amt für Kinder, Jugend und Schule sowie den verschiedenen Trägern der Kindertagesbetreuung. Auch im Jugendhilfeausschuss der Stadt Mülheim ist der Stadtelternrat vertreten, er hat dort eine beratende Stimme.

Vom Programm „Aufholen nach Corona“ profitieren

„Die langen Monate der Pandemie mit ihren ständig wechselnden Vorgaben und Herausforderungen haben gezeigt, wie wichtig ein konstanter Dialog aller örtlichen Akteure der Kindertagesbetreuung ist, um die Belange der Familien in Mülheim bei den Entscheidungsträgern zu adressieren. In der kommenden Zeit wird es entsprechend wichtig sein, diesen Dialog fortzuführen und sicherzustellen, dass die Familien auch im Regelbetrieb Gehör finden“, erklärt Daniela Heimann, Vorsitzende des aktuellen Stadtelternrates.

Insbesondere wünsche sich der Stadtelternrat, dass Mülheimer Kinder aus Kita und Tagespflege von Bundes- und Landesmitteln des Programmes „Aufholen nach Corona“ profitierten, aber auch weitere Angebote auf örtlicher Ebene ins Leben gerufen würden.

Gewählt wird am Mittwoch, 3. November, ab 19 Uhr in der Aula der Realschule Stadtmitte, eine Anmeldung vorab ist erforderlich. Kontakt zum Stadtelternrat kann per Mail aufgenommen werden: stadtelternrat-muelheim@gmx.de.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim