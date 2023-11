Die Polizei kam in Mülheim auf die Spur eines kriminellen Oberhauseners. Bei einer Hausdurchsuchung fanden sich Waffen und Drogen. Auch Bargeld wurde konfisziert.

Blaulicht Waffe und Drogen: Polizei mit richtigem Riecher in Mülheim

Mülheim/Oberhausen. Da hatten die Polizisten einen wahrlich guten Riecher. Nach einer Kontrolle in Mülheim fanden sie in Oberhausen Drogen, Waffen und Geld.

Ihr Geruch hat sie verdächtig gemacht: Eine Streifewagen-Besatzung der Polizei hat nach der Überprüfung zweier verdächtiger Männer mit anschließender Hausdurchsuchung in Dümpten Drogen und Waffen sichergestellt.

Am Donnerstagnachmittag vor einer Woche hatten die Beamten jenen richtigen Riecher. Einsatzkräfte der Projektgruppe S.I.E. (Sicherheitskonzept Styrum / Innenstadt / Eppinghofen) bestreiften spätnachmittags die Mellinghofer Straße in Dümpten. In Höhe der Gathestraße fielen ihnen zwei Männer auf, die sich beim Erblicken des Streifenwagens schnell weggedreht haben sollen.

Polizei stellt in Wohnung Rauschmittel, Waffen und Bargeld sicher

Bei der Kontrolle der 42 und 38 Jahre alten Männer aus Oberhausen, die auffällig nach Cannabis rochen, fanden sie Heroin, mehrere Tütchen Cannabis (zehn Gramm) und Haschisch. Weitere Ermittlungen führten laut Polizeibericht zu einer Wohnungsdurchsuchung bei einem mutmaßlichen Drogenhändler (48) aus Oberhausen. Hierbei konnten weitere Rauschmittel, Waffen und Bargeld sichergestellt werden. „Auf dem Wohnzimmertisch lagen mehrere Waagen, die vermutlich zur Portionierung von Betäubungsmitteln genutzt wurden, ein Messer, ein Pfefferspray und ein Kubotan“, so die Polizei..

Die Polizisten fanden knapp 50 Gramm Haschisch, etwa 27 Gramm Cannabis und knapp 70 Gramm mutmaßliches Heroin, das bereits für den weiteren Verkauf in Plastiktütchen vorportioniert worden war. Neben den Waffen und den Rauschmitteln stellten sie auch einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Der 48-jährige Oberhausener muss sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

