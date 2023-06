Vorverkauf für heißen Mülheimer Musik-Sommer startet

Mülheim. Im August gibt’s hochkarätige Musikfeste für Mülheim. Für Rockfans: Lords, Maggie Reilly, Johnny Logan. Auf Electrofans warten diese Leckerbissen.

Der Vorverkauf für das Mülheim Summer Open Air am 11. August gilt nur noch bis zum 9. Juli. Solange sind die Tickets noch für 21,90 Euro pro Person erhältlich. Danach wird’s teurer: 27,90 Euro. Das Festival im Müga-Park steht im Zeichen elektronischer Musik. Als heißer Act wird DJ Fritz Kalkbrenner erwartet.

Kalkbrenner ist am Freitag (11.8.) zusammen mit Moguai, Helen & Boys und 2 Electronic Souls ab 18 Uhr am Start. Coole Tech House-Sounds und Elektro-Beats liegen dann auf dem Plattenteller. Die Tickets gibt’s online (reservix.de) und exklusiv in der Touristinfo Mülheim an der Ruhr an der Schollenstraße 1.

Nicht nur für Mülheimer Rockfans: Lords, Reilly, Logan

Einen Tag später gibt’s handgemachten Rock mit Johnny Logan, Maggie Reilly und The Lords. Die Lords – manche nennen sie auch die deutschen Beatles – brachten das Mülheimer Publikum schon zur vermeintlichen Abschiedstour aus dem Häuschen. Jetzt kommen sie aber noch einmal zurück.

Auch Maggie Reilly reiht sich in die rockige Zeitreise ein. Den meisten dürfte sie im Duett mit Mike Oldfield beim Hit „Moonlight Shadow“ im Gedächtnis geblieben sein. Nicht weniger beliebt ist der dreifache Eurovision Song Contest Gewinner Johnny Logan. 2014 beehrte er bereits die Ruhrbühne.

Tickets für den Samstag sind im Vorverkauf für 29,90 Euro zu bekommen. Veranstaltet wird das Mülheim Summer Open Air übrigens von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) mit Unterstützung der Mülheim-Partner. Mehr Infos unter muelheim-events.de

