Vornamen für Babys: So nannten Mülheimer 2023 ihre Kinder

Mülheim Welche Namen bei Mülheimer Eltern beliebt waren, zeigt ein Blick in die Statistik. Dabei zeichnen sich einige bemerkenswerte Entwicklungen ab.

Mülheim liegt voll im Trend – zumindest was die Frage des beliebtesten Jungen-Namen für Babys angeht. Genau wie in der bundesweiten Statistik auch, ist Noah 2023 der beliebteste Vorname für Jungen gewesen, gleich sieben Mal ist er im vergangenen Jahr in Mülheim vergeben worden.

Insgesamt sind nach Angaben des Standesamtes 2023 in Mülheim 840 Geburten beurkundet worden, rund 100 weniger als noch im vergangenen Jahr – dem geburtenreichsten Jahr der Stadt seit 1999. 30 der 2023 beurkundeten Geburten gehen übrigens auf Kinder zurück, die im Ausland geboren worden sind und nachträglich in Mülheim gemeldet wurden. Was die Geschlechter der Säuglinge angeht, hält sich in der Jahresbilanz ungefähr die Waage: Von den 840 Kindern sind 48,4 Prozent männlich und 51,6 Prozent weiblich.

Bei Mülheimern stehen Noah und Eva hoch im Kurs

Bei den Mädchen landen mit jeweils fünf Zählern die Vornamen Eva, Lia und Mira auf dem ersten Platz. Bundesweit ist der Mädchen-Name Emilia auf Platz 1, die in Mülheim so beliebte Lia schafft es immerhin auf Platz 9. Den zweiten Platz im Mülheimer Ranking teilen sich bei den Mädchen gleich zehn Namen: Amelie, Amira, Ella, Emily, Lea, Leonie, Marlene, Mila, Nora und Paulina. Davon tauchen zumindest Mila und Ella auch in der deutschlandweiten Statistik auf.

Etwas eindeutiger fällt das Ranking bei den mölmschen Jungs aus. Mit gleich sieben Nennungen landet Noah auf Platz 1, auch bundesweit der Spitzenreiter. Jeweils sechs Jungen aus Mülheim sind Anton, David und Leon genannt worden, Adam und Emil stehen jeweils fünf Mal im Mülheimer Register für 2023. Zumindest Leon (Platz 4) und Emil (Platz 10) gehören auch zu den bundesweit beliebtesten Vornamen für Jungen.

Ein gutes Drittel der Kinder erhielt einen zweiten Vornamen, 19 Kinder sogar drei Vornamen. Der beliebteste weibliche Zweitname war Sophie (sieben Mal), der beliebteste männliche Zweitname war Alexander (vier Mal). Mehr als drei Vornamen wurden 2023 nur einem in Mülheim geborenen Kind erteilt, so das Standesamt.

