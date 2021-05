Die Badminton-Wettbewerbe der World University Games 2025 sollen in der Mülheimer Westenergie Sporthalle stattfinden (dieses Bild entstand 2019 bei einem internationalen Nachwuchsturnier).

Sport-Festival Vorfreude in Mülheim auf die World University Games 2025

Mülheim. Es klappt: Die World University Games, früher: Universiade, kommen 2025 mit Badminton nach Mülheim. Der Gastgeber kann allerdings nichts zahlen.

Jetzt ist es amtlich: Die World University Games 2025 finden in Nordrhein-Westfalen statt. Das hat der Internationale Hochschulsportverband (FISU) bekannt gegeben. In der Mülheimer Westenergie Sporthalle sollen die Badminton-Wettbewerbe ausgetragen werden.

Mülheim richtet die Badminton-Wettbewerbe aus

In der Stadt kommt große Freude auf, am Ereignis teilhaben zu dürfen, das als weltweit größte Multisportveranstaltung nach den Olympischen und Paralympischen Spielen beworben wird. Im Juli 2025 werden rund 10.000 Athletinnen, Athleten und Offizielle aus 170 Ländern im Ruhrgebiet erwartet. Die World University Games laufen zwölf Tage lang und umfassen 18 Sportarten. Die Wettkämpfe finden in Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Mülheim statt.

Gehofft wurde darauf schon lange. Die Weichen hat Mülheim gestellt: Im Februar 2021 hat auch der Stadtrat dafür gestimmt, die Weltspiele mit auszurichten. Dies ist allerdings an eine entscheidende Voraussetzung geknüpft: Zuschüsse von Bund und Land müssen die Kosten vollständig decken. Die Stadt Mülheim kann sich nicht finanziell beteiligen.

Stadtrat hat zugestimmt - sofern es nichts kostet

Dies ist jetzt offenkundig geregelt, denn für Oberbürgermeister Marc Buchholz, bekanntlich großer Fan der World University Games, steht fest: Die Stadt Mülheim werde dazu beitragen, dass die Spiele „ein unvergessliches Ereignis werden, das Studierende aus aller Welt zusammenbringt“. Auch die CDU-Fraktion findet, Mülheim könne „richtig stolz darauf sein“, dass die sportpolitischen Anstrengungen erfolgreich waren. Die Stadt werde „ein perfekter Gastgeber“ sein, heißt es in einem Statement der CDU.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim