Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorerst nur eine Vision: Eine gläserne Bar auf dem Stinnes-Hochhaus

Aus Stinnes-Hochhaus und Brenntag-Tower wird der RRZ-Tower: Auch die Revitalisierung des weithin sichtbaren Bürogebäudes an der A 40 streben die Eigentümer an. Im aktuellen Bauantrag bleibt das Hochhaus, das direkt ans Rhein-Ruhr-Zentrum angebunden werden soll, allerdings noch ausgespart.

Denn am Nutzungskonzept wird noch gefeilt. In Rede steht etwa eine Nutzung als Büro- oder Ärztehaus, als Hotel, für Wellness, Konferenzen oder Veranstaltungen. Auch die Themen „Co-Working“ (Vermietung von Büros samt Infrastruktur etwa an Freiberufler oder Start-Ups) oder „E-Sports-Arena“ werden verfolgt.

Spektakulär muten Animationen für ein modernisiertes Hochhaus mit gläsernem Aufbau an, in dem laut Projektentwickler Christian Diesen eine „Roof Top Bar“ Gästen spektakuläre Blicke bieten könnte. Das Hochhaus wollen die Entwickler bis 2023 jedenfalls zum „Wahrzeichen des Rhein-Ruhr-Zentrums“ machen. Eben weil es an der so stark frequentierten A 40 steht, soll sein Alleinstellungsmerkmal genutzt werden.