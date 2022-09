Vor Mülheims Good Life Concept Store entsteht eine Gin-Bar

Vor dem Good Life Concept Store am Kohlenkamp in der Mülheimer Innenstadt veranstaltet Inhaber Julian Schick am Samstag, 24. September, einen bunten Abend mit Open-Air Gin Bar, DJ-Musik und Foodtruck.

Wäre nicht für dieses Wochenende so viel Regen angesagt, hätte sich der Kohlenkamp in der Mülheimer Innenstadt schon am jetzigen Samstag in eine Open-Air-Gin-Bar mit DJ-Musik und Foodtruck verwandelt. Doch der Veranstalter, Julian Schick vom Good Life Concept Store, verschiebt sein Event.

Verschiedene Gin-Sorten einer kleinen Destille aus Erfurt unter freiem Himmel testen oder Softdrinks und Bier an der zweiten Theke genießen, dazu elektronische Beats von DJ Leo Eppe hören und sich am Foodtruck stärken – so soll der Abend aussehen, den Julian Schick vom Good Life Concept Store eigentlich für Samstag, 17. September, geplant hatte. Doch daraus wird nun nichts.

Im Mülheimer Wallviertel wird wieder auf der Straße angestoßen

Auf dem Kohlenkamp in Mülheims Wallviertel steigt am 24. September das nächste Event: Der Good Life Concept Store, der sich auch an der Veranstaltungsreihe „Schön hier“ beteiligt hatte, lädt zu Gin-Open-Air, DJ-Musik und Foodtruck. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Wegen des angesagten Regenwetters verschiebt Good-Life-Chef Julian Schick, der sich auch an der Sommerreihe „Schön hier“ in Mülheims Wallviertel beteiligt hatte, sein Event nun auf Samstag, 24. September. Die Veranstaltung am Kohlenkamp und dem angrenzenden Platz läuft von 18 Uhr bis Mitternacht. Veranstalter Schick rechnet mit rund 250 Gästen.

