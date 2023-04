Von Mülheimer Gericht verurteilte Frau am Flughafen gestoppt

Bei der Ausreisekontrolle am Dortmunder Flughafen wurde eine 25 Jahre alte Frau von Bundespolizisten gestoppt, da sie vom Mülheimer Amtsgericht verurteilt worden war, ihre Strafe aber nicht beglichen hatte.

Sie wollte in die Türkei fliegen, doch Bundespolizisten stoppten die 25-Jährige zunächst am Flughafen. Der Grund: Die Frau wurde per Haftbefehl gesucht; das Mülheimer Amtsgericht hatte sie verurteilt.

Als Bundespolizisten die 25 Jahre alte Frau am Samstagmorgen, 8. April, am Dortmunder Flughafen bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle für einen Flug in die Türkei überprüften, fiel auf, dass für die junge Frau ein Haftbefehl vorlag.

Per Haftbefehl gesuchte Frau begleicht Geldstrafe am Flughafen und darf ausreisen

Dabei ermittelten die Bundespolizisten, dass die 25-Jährige von der Staatsanwaltschaft Duisburg gesucht wurde. Denn das Amtsgericht Mülheim hatte sie im Jahre 2020 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen á 10 Euro verurteilt. Zudem wurde ihr damals ein drei Monate dauerndes Fahrverbot auferlegt.

Da die Frau die Geldstrafe aber nicht bezahlt hatte und an einen bisher unbekannten Ort umgezogen war, war sie zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Die Verurteilte konnte laut Bundespolizei jedoch noch am Flughafen die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 652 Euro begleichen und somit einen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt abwenden. Anschließend konnte die 25-Jährige ihre Reise – ohne die Geldsumme und ohne ihren Führerschein – fortsetzen.

