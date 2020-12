Die Feuerwehr Mülheim hatte am Sonntagabend einen Einsatz auf der A 40 auf der Höhe des Rhein-Ruhr-Zentrums. Dort war ein Wagen in die Leitplanke gefahren.

Unfall Vollsperrung der A 40 bei Mülheim nach Unfall am Nikolaustag

Mülheim. Die A 40 musste am Sonntagabend nach einem Unfall gesperrt werden. In der Höhe des Rhein-Ruhr-Zentrums war ein Auto in die Leitplanke geraten.

Gegen 20.45 Uhr ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall auf der A 40 in Höhe des Rhein-Ruhr-Zentrums in Fahrtrichtung Essen. Da nach ersten Informationen von eingeklemmten Personen ausgegangen werden musste, entsandte die Leitstelle der Feuerwehr einen Hilfeleistungszug sowie Kräfte des Rettungs- und Führungsdienstes.

Am Unfallort stellte sich heraus, dass ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und auf der linken Spur in die Leitplanke gefahren war. Die Fahrerin war allein im Fahrzeug und wurde bei dem Aufprall verletzt. Sie wurde medizinisch versorgt und anschließend in ein Essener Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle und reinigten die Fahrbahn. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der etwa halbstündigen Unfallaufnahme musste die Autobahn komplett gesperrt werden.