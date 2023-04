Die Weiße Flotte Mülheim bietet nun auch Fahrten bei Vollmond an. Bei Sonnenuntergang legt das Linienschiff ab und fährt im Schein des Mondes vom Wasserbahnhof durch das Ruhrtal bis nach Essen Kettwig und zurück.

Freizeit Vollmondfahrt auf Mülheims Ruhr: Per Schiff durch die Nacht

Mülheim. In der besonderen Atmosphäre einer Vollmondnacht können Nachteulen die Fahrt mit der Weißen Flotte durchs Mülheimer Ruhrtal erleben.

Im Schein des Vollmondes auf der Ruhr übers Wasser gleiten und das Ruhrtal in einer andersartigen Atmosphäre kennenlernen – das können Gäste der Vollmondfahrten, die die Weiße Flotte in Mülheim ab Anfang Mai anbietet.

Bei Sonnenuntergang legt das Linienschiff ab und fährt im Schein des Mondes vom Wasserbahnhof durch das Ruhrtal bis nach Essen-Kettwig und zurück. In diesem Jahr können Nachteulen an drei Terminen auf die atmosphärische Schifffahrt durch das Ruhrtal gehen. Die erste Tour startet am Freitag, 5. Mai.

Vollmondfahrt der Weißen Flotte in Mülheim: Los geht’s bei Sonnenuntergang

Die Ruhr im Licht des Vollmondes ist wahrhaftig ein einzigartiger Anblick. Diesen ermöglicht die Ruhrschifffahrt ihren Fahrgästen bei ihren nächtlichen Linientouren, je nach Jahreszeit und Zeitpunkt des Sonnenuntergangs zu unterschiedlichen Abfahrtzeiten.

So kennt man sie – die Schiffe der Weißen Flotte Mülheim, die normalerweise tagsüber durchs Ruhrtal schippern. Künftig fahren sie auch an ausgewählten Terminen in Vollmondnächten. Foto: MÜLLER, Oliver / WAZ FotoPool

Für noch mehr Atmosphäre sorgen zwei besondere Extras: Je nach Termin erfahren die Teilnehmenden mehr über True-Crime-Geschichten aus der Region, vorgelesen von Stephan Haas, oder können einer Lesung mit Live-Musik von Zepp Oberpichler lauschen.

Schifffahrt in Mülheim – Lesen Sie auch:

Die Vollmondfahrten der Weißen Flotte finden in diesem Jahr am Freitag, 5. Mai, ab 21 Uhr (mit True-Crime-Geschichten), am Donnerstag, 31. August, ab 20.30 Uhr (mit True-Crime-Geschichten) sowie am Freitag, 29. September, ab 20.30 Uhr (mit Lesung und Live-Musik) statt.

Für alle Vollmondfahrten 2023 bietet die Weiße Flotte vom 1. bis 31. Mai Tickets zum reduzierten Preis an, dann kostet der Fahrschein 19 Euro statt 22 Euro. Erhältlich sind die Tickets online, in der Touristinfo an der Schollenstraße und im Schifffahrtsbüro der Weißen Flotte auf der Schleuseninsel.

Weitere Infos unter weisse-flotte-muelheim.de

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim