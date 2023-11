„Voice“-Favoritin Desirey steht im Halbfinale: „Unglaublich“

Duisburg/Mülheim. Ein Durchmarsch: „The Voice“-Favoritin Desirey Sarpong Agyemang steht im Halbfinale. Damit hätte sie nicht mehr so wirklich gerechnet.

„Die Teamfights waren sehr, sehr spannend“, blickt Desirey Sarpong Agyemang zurück. Die 21-Jährige konnte sich nach dem erfolgreich absolvierten „Battle“ in den „Teamfights“ für das Halbfinale qualifizieren – und das, obwohl sie damit gar nicht mehr so wirklich gerechnet hat.

„Man wusste nicht genau, wann man dran kommt“, schildert die Studentin. „Ich war als eine der letzten dran. Die Coaches entscheiden einfach durcheinander, wer dran kommt.“ Dass Giovanni Zarrella seinen Schützling schließlich doch noch aufruft, überrascht Desirey. „Ich habe nicht erwartet, an dem Tag noch dranzukommen.“ Eigentlich, so die Duisburgerin, sei sie schon müde gewesen und gedanklich nicht mehr auf einen Auftritt an dem Abend eingestimmt. Dann kommt alles anders – Coach Giovanni ruft Desirey auf, sie soll jemanden aus einem anderen Team herausfordern.

„The Voice“-Kandidatin Desirey fordert Opernsängerin Alina heraus

Die Wahl fällt auf Alina Zamalieva (34), die im Team der Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom singt und zu dem Zeitpunkt noch glaubt, im Halbfinale stehen zu können. Doch mit ihrer Interpretation der Pop-Ballade „Flashlight“ von Jessie J kickt Desirey ihre Kontrahentin aus dem Rennen und zieht nach der Entscheidung des Publikums selbst in die erste Live-Show der diesjährigen „The Voice“-Staffel ein. „Das war ein unglaubliches Gefühl. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe“, gibt Desirey zu.

Coach Giovanni Zarrella sah von Anfang an großes Potenzial in Desirey. Foto: André Kowalski / ProSieben/SAT.1

+++„The Voice“: Desirey gilt als Favoritin, so tickt sie privat+++

„Der Einzug ins Halbfinale ging schnell, alles war so unerwartet.“ Die Vorbereitungen für das Halbfinale laufen nun langsam an – für die Sängerin, die regelmäßig mit dem Mülheimer Gospel-Chor „Leslie B. Harmonies“ auftritt, ist live Performen zwar nichts Ungewöhnliches, „aber im Fernsehen ist das noch mal ganz was Anderes.“ Dennoch: Aufregung und Vorfreude überwiegen. „Ich bin sehr gespannt, wie es wird, und freue mich auf die Erfahrung.“

„The Voice of Germany“ ist donnerstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen und freitags, ebenfalls um 20.15 Uhr, auf Sat.1. Beim Streamingdienst Joyn sind zudem alle ausgestrahlten Folgen abrufbar.

Talente aus Mülheim - lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim