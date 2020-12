Vier vermummte Sprayer besprühten Zug in Mülheim-Styrum

Mülheim. Vier vermummte Sprayer haben einen Zug der S 1 in Mülheim-Styrum besprüht. Der Sachschaden liegt bei etwa 1300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Vier Graffiti-Sprayer begaben sich laut Bundespolizei am Montagabend am Bahnhof Mülheim-Styrum in Lebensgefahr. Beim Halt der S-Bahn 1 gingen die gesuchten Personen in die Gleisanlagen und besprühten den Zug auf einer Fläche von circa 26 Quadratmetern. Es entstand ein Schaden von etwa 1300 Euro.

Gegen 22.30 Uhr hatte die S 1 im Bahnhof gehalten. Nach Angaben des Lokführers näherten sich vier Vermummte dem Zug von der dem Bahnsteig abgewandten Seite und besprühten den Zug. Der Lokführer alarmierte die Polizei und machte Fotos.

Die Sprayer flüchteten, bevor Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei eintrafen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitte Zeugen, sich unter 0800 6 888 000 zu melden.