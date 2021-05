Verweilverbot in der Mülheimer Innenstadt wird aufgehoben

Ab dem 18. Mai darf man sich wieder an der Ruhrpromenade am Stadthafen länger aufhalten. Die Stadt Mülheim hebt das Verweilverbot auf.

Mülheim. Die Mülheimer Stadtverwaltung hebt ab dem 18. Mai das Verweilverbot in der Innenstadt auf. Spielplätze dürfen wieder nach 18 Uhr genutzt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Inzidenzwerte in Mülheim wird die Stadtverwaltung ab Dienstag, 18. Mai, das Verweilverbot in der Innenstadt aufheben. Das hat der Krisenstab in seiner Sitzung am Montag beschlossen. Auch Spielplätze dürfen dann wieder abends genutzt werden. Die Maskenpflicht bleibt aber bestehen.

Am Montag lag der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut in Mülheim bei 79,7. Stadtsprecher Volker Wiebels kündigte an, dass kurzfristig die Allgemeinverfügung geändert werde, so dass das Verweilverbot in der Innenstadt, also auch an der Ruhrpromenade, am Rathausmarkt und auf dem Kurt-Schumacher-Platz, wieder aufgehoben werden kann. Was ebenfalls ab Dienstag, 18. Mai gilt: Die städtischen Spielplätze sind auch nach 18 Uhr wieder für die Kinder frei zu benutzen.

Seit dem 29. März galt das Verweilverbot in Mülheim: Spielplätze und beliebte öffentliche Orte wie die Ruhrpromenade durften von den Bürgern nur noch eingeschränkt genutzt werden. Damit sollte den drastisch gestiegenen Infektionszahlen entgegensteuert werden. Der Pflicht zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes sei aber in den genannten Bereichern weiterhin nachzukommen, betonte Stadtsprecher Volker Wiebels am Montag.

