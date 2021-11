Vermisstes Mülheimer Mädchen wohlauf: Wo die Polizei es fand

Mülheim. Seit einer Woche gilt die 13-jährige Angel M aus Mülheim als vermisst. Am Freitag ist sie von der Polizei in einer anderen Stadt gefunden worden.

Das Schicksal der vermissten Angel M. aus Mülheim hat viele Menschen berührt. Am Sonntag, 24. Oktober, hatte die 13-Jährige die Wohnung ihrer Eltern verlassen und ist kurz darauf als vermisst gemeldet worden. Möglicherweise könne sie sich in Wuppertal aufhalten, vermutete damals die Mutter. Die Polizei ermittelte.

Die 13-jährige Mülheimerin ist in Wuppertal aufgefunden worden

Und fand das Mädchen glücklicherweise genau am vermuteten Ort. Am Freitag (5. November) wurde sie von den Einsatzkräften der Polizei in Wuppertal aufgefunden. Die 13-jährige sei „unverletzt und wohlauf“, heißt es. Sie werde nun zurück zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht.

Die Polizei Essen bedankt sich für die Mithilfe aus der Bevölkerung und bittet die veröffentlichten Fotos des Mädchens zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

