Vermisstes Mädchen: Polizei sucht Angel M. (13) aus Mülheim

Mülheim. Seit über einer Woche sucht die Polizei Essen/Mülheim nach der vermissten Angel M. aus Styrum. Die 13-Jährige könnte sich in Wuppertal aufhalten.

Seit mehr als einer Woche sucht die Polizei Essen/Mülheim nach der vermissten 13-jährigen Angel M. aus Mülheim. Das Mädchen verließ am Sonntag, 24. Oktober, die elterliche Wohnung an der Heidestraße in Styrum und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Polizei vermutet, dass sich das Mädchen in Wuppertal aufhalten könnte

Die Polizei Essen/Mülheim sucht nach der 13-jährigen Angel M. aus Mülheim-Styrum. Foto: Polizei Essen/Mülheim

Einige Tage später meldete die Mutter das Kind als vermisst. Laut Polizei sei es nicht auszuschließen, dass sich die 13-Jährige in Wuppertal aufhält. Dort sei sie schon einmal aufgegriffen worden.

Das Mädchen ist schlank, etwa 1,60 Meter groß, hat schwarze schulterlange Haare und ist schwarz gekleidet. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass sie Wechselbekleidung mit sich führt.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle der Polizei Essen/Mülheim unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

