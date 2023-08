Verlegung von ZUE-Bewohnern: Offenbar doch kein Einbruch

Mülheim. Zwei Geflüchtete sollen versucht haben, in eine Garage in Mülheim-Raadt einzubrechen. Polizeiliche Ermittlungen zeichnen nun ein anderes Bild.

Nachdem ein Hauseigentümer der unmittelbar an die ZUE angrenzenden Theodor-Wüllenkemper-Straße in der Nacht zum 15. Juli die Polizei wegen eines mutmaßlichen „Einbruchsversuchs“ verständigt hatte und zwei mit einer Überwachungskamera aufgezeichnete Bewohner der Landeseinrichtung in Folge des Vorfalls zwangsverlegt worden waren, gibt es nun neue Entwicklungen in dem Fall: Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, sind die Ermittlungen zu dem Ergebnis gekommen, dass es keinen Einbruchsversuch gegeben hat.

„Wie bereits in der betreffenden Nacht konnten auch nachträglich keine Einbruchsspuren festgestellt werden“, erklärt Polizeisprecherin Sonja Kochem. Zuletzt hatte es in dem Fall einiges Hin und Her gegeben, nachdem aus einem sogenannten Beobachtungs- und Feststellungsbericht doch noch eine polizeiliche Ermittlung geworden war. Erst hatte es geheißen, dass die Beweislage für eine Anzeige nicht ausreichend gewesen sei. Nach einer internen Prüfung, wie es nun von polizeilicher Seite hieß, seien wegen der Anzeige doch Ermittlungen aufgenommen worden.

Junge Geflüchtete mussten Mülheimer ZUE nach Vorfall verlassen

Ein Überwachungsvideo zeigt laut Polizei die ehemaligen ZUE-Bewohner, einen 21-jähriger Syrer und eine 20-jährige Palästinenserin, wie sie die Einfahrt der an ein Einfamilienhaus angebauten Garage betreten und nach kurzem Aufenthalt wieder verlassen. Die Polizei hatte bereits direkt nach dem Vorfall angegeben, dass die beiden Personen das Privatgelände sofort verlassen hätten, als über einen Bewegungsmelder Licht angegangen sei.

Die Zwangsverlegung der beiden ZUE-Bewohner in eine andere Einrichtung des Landes hatte teils für Empörung gesorgt. Nicht mal zwei Tage nach dem Vorfall waren die jungen Geflüchteten verlegt worden. „Verlegungen von Bewohnern finden immer wieder statt, insofern ist der Vorgang an sich nicht ungewöhnlich“, hieß es damals von der Bezirksregierung.

