Starker Verkehr belastet weiterhin die Kölner Straße (Archivfoto) in Mülheim-Selbeck. Der Bürgerverein will die kritische Lage mit weiteren Fakten untermauern und befragt Bürger nach ihren Mobilitätsverhalten.

Mobilität Verkehrschaos in Mülheim-Selbeck erwartet: Was helfen soll

Mülheim Mülheim-Selbeck ächzt unter wachsendem Autoverkehr, mahnt der Bürgerverein und will Fakten mit einer Umfrage sammeln. So kann man mitmachen.

„Die Staus werden länger und länger“, kann Rolf Gentges, Vorsitzender des Selbecker Bürgervereins (SBV), schon jetzt auf der Kölner Straße beobachten. Und auch dann, „wenn - wie aktuell - die Baustellen an der B1 den Verkehr nicht noch zusätzlich behindern“, merkt Gentges an. Schon am Fliedner Werk stapelten sich die Fahrzeuge in Richtung Autobahnkreuz Breitscheid. Und es könnte noch schlimmer kommen, befürchtet der Bürgerverein: Wenn künftig die Neubauvorhaben im Süden der Stadt fertiggestellt werden.

1274 Wohneinheiten seien in der Pipeline - „mindestens“, sagt Gentges, und rechnet mit fast doppelt so vielen zusätzlichen Fahrzeugen, die den Weg über die B1 Richtung Ratingen und Düsseldorf nehmen werden. Hinzu kämen eine ganze Reihe neuer Bürogebäude, die nach Einschätzung des Vereins ebenfalls eine erhebliche Auswirkung auf das Verkehrsaufkommen haben werden.

Bürgerverein: „Wir sehen mit Sorge, dass niemand etwas unternimmt“

„Wir sehen mit Sorge, dass niemand etwas unternimmt, um Abhilfe zu schaffen, und wir in Selbeck am zunehmenden Verkehr ersticken“, mahnt der SBV und will seine Befürchtungen mit Fakten untermauern. Eine Online-Bürgerbefragung soll die schwierige Lage sichtbar machen, um dann Verbesserungen einfordern zu können wie zum Beispiel zusätzliche Buslinien, mehr Radwege oder eine andere Verkehrsführung.

Persönliche Daten werden nicht abgefragt, sondern anonymisiert, etwa regelmäßige Fahrziele, Häufigkeiten und Ideen zur Verbesserung. Mitmachen kann man unter: www.smartsurvey.co.uk/s/VerkehrB1/

Verkehr in Mülheim - lesen Sie mehr zum Thema

