Verkaufsoffener Sonntag: Oldtimer rollen durch Mülheim-Saarn

In Mülheim steigt am Sonntag die mittlerweile zehnte Ausgabe des Saarner Oldtimer Cups.

Mülheim. Der einzige Mülheimer verkaufsoffene Sonntag des Jahres steigt an diesem Wochenende in Saarn – eingebettet in ein Oldtimer-Jubiläum.

Dass Geschäfte auch an einem Sonntag öffnen, wird immer seltener. In Mülheim ist es in diesem Jahr genau einmal der Fall – und zwar am kommenden Sonntag (27. August) im Dorf Saarn, wo gleichzeitig die zehnte Ausgabe des Saarner Oldtimer Cups stattfindet.

Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte entlang der Düsseldorfer Straße. Der ein oder andere unter den Inhaberinnen und Inhabern hat spezielle Aktionen für diesen Tag geplant. Auf dem Pastor-Luhr-Platz gibt es zudem besondere Mitmach-Angebote für Kinder.

80 Autos sind beim Mülheimer Oldtimer-Cup am Start

Ab 15 Uhr rollen dann die insgesamt 80 Oldtimer ins Saarner Dorf, die sich zuvor auf die insgesamt 180 Kilometer zum Landgut Stüttem in Wipperfürth und zurück nach Mülheim gemacht haben. Unterwegs gilt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein oder andere spaßige Aufgabe zu lösen. Beim Oldtimer-Cup handelt es sich dennoch nicht um eine Rallye, sondern um eine touristische Ausfahrt.

Die Veranstalter von der Werbegemeinschaft Saarn und dem Automobilclub Mülheim um Hartmut Mäurer hoffen freilich auf gutes Wetter und darauf, dass die Regen-Prognose lieber nicht eintreten möge. Nicht nur im Interesse der Saarnerinnen und Saarner, sondern vor allem auch der Fahrerinnen und Fahrer. Denn: „30 der 80 Autos sind Cabriolets“, verrät Mäurer.

Der Experte wird die noblen Karossen auf dem Saarner Marktplatz wie üblich den interessierten Gästen vorstellen. Alle Exemplare sind spätestens 1980 gebaut worden. Da alle die Autos immer aus nächster Nähe bewundern wollen, bilden sich traditionell große Trauben, so dass nicht jeder einen exzellenten Blick bekommt. „Deswegen haben wir diesmal eine große Videowand angemietet“, verrät der Mitorganisator eine Neuerung bei der zehnten Auflage. Darüber sollen alle Besucherinnen und Besucher einen guten Blick auf die Oldtimer bekommen.

Kurzfristige Änderungen im Fahrerfeld gibt es immer. Auch diesmal musste der Besitzer einer alten Corvette absagen – kaputte Bremse. Doch Mäurer & Co. können auf eine lange Warteschlange zurückgreifen, so dass am Sonntag in jedem Fall 80 Autos auf die Strecke gehen werden. „Ich freue mich für jemanden, der jetzt den Startplatz kriegt“, sagt Mäurer.

