Verfolgungsjagd durch Mülheim und Oberhausen – Festnahme

Mülheim/Oberhausen. Polizisten haben ein Auto von Mülheim nach Oberhausen verfolgt. In einer Sackgasse flüchteten zwei Männer, einen stellte Diensthund „Vin Diesel“.

Die Mülheimer Polizei hat ein Auto in der Nacht auf Mittwoch bis nach Oberhausen verfolgt. Ein Mann wurde vorübergehend festgenommen.

Den Beamten waren zwei Wagen aufgefallen, als sie sich beim Vorbeifahren des Polizeiautos gegen Mitternacht am Heifeskamp sofort in Bewegung setzten. Als die Polizisten die Wagen kontrollieren wollten, erhöhten beide ihre Geschwindigkeit. Die Beamten entschieden sich dazu, dem Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Recklinghäuser Kennzeichen zu folgen.

Diensthund „Vin Diesel“ schnappte einen 19-Jährigen in Oberhausen

Dieser floh mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Schultenhofstraße und die Straße Bauerfeld in die Dieckerhoffstraße in Oberhausen. Dort kreuzte der Fahrer die Zechenbahn ohne abzubremsen und landete in einer Sackgasse. Aus dem Mercedes stiegen zwei Personen, die in unterschiedliche Richtungen über einen Acker davonrannten. Dort konnte kurze Zeit später der Diensthund „Vin Diesel“ einen 19-Jährigen stellen.

Bei ihm wurde der Autoschlüssel gefunden, der ebenso wie das Fahrzeug sowie darin aufgefundene, geringe Mengen Betäubungsmittel,sichergestellt wurde. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen, er wurde nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 4 Uhr erschien ein 22-Jähriger auf der Wache in Mülheim; bei ihm handelt es sich mutmaßlich um die zweite Person aus dem Auto. Der 22-Jährige forderte die Herausgabe des Wagens. Stattdessen wurde auch ihm eine Blutprobeentnommen. Außerdem sollte sein Führerschein sichergestellt werden. Weil dieser nicht auffindbar war, wurde ihm das weitere Führen eines Fahrzeugsuntersagt.