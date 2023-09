Veranstaltungen Mülheim: Tipps & Termine im Freizeitkalender

Mülheim. Im Freizeitkalender für Mülheim finden Sie Tipps und Termine zu Veranstaltungen, Konzerten und mehr. Aktuell: das Streetfood-Festival.

Ob ein Besuch im Museum oder auf dem Trödelmarkt, Theater oder Konzert, Nachbarschaftsfeste oder sportliche Aktivitäten im Freien: In unserem Freizeitkalender bieten wir stets aktuell eine große Übersicht, was Mülheim an Veranstaltungen im Kultur- und Freizeitbereich zu bieten hat. Unsere aktuelle Übersicht bietet eine Auswahl an Veranstaltungen für die ganze Familie.

7. September: Straßenfest „Schön hier“ im Wallviertel

Ein Ausrufezeichen wollen die Gewerbetreibenden des Wallviertels am Donnerstag, 7. September, setzen: Denn dann geht das Straßenfest in seine letzte Ausgabe für dieses Jahr. Zwischen Kohlenkamp, Löhberg und Wallstraße locken 37 besondere Aktionen und Angebote der teilnehmenden Geschäfte zu einem geselligen Abend für alle Altersklassen.

7. September: Evensong in der Petrikirche

Die Mädchen-Solistengruppe der Singschule an der Petrikirche veranstaltet am Donnerstag, 7. September, um 19 Uhr einen Evensong in der Petrikirche am Pastor-Barnstein-Platz. Unter eigener Leitung und begleitet von Gijs Burger an der Chororgel singt der Chor Kompositionen nach anglikanischer Tradition. Die Mädchen gestalten auch die Lesungen und Gebete selber. Der Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn, der Eintritt ist frei.

Bis 9. September: Der „Rausch“ ersetzt die „Weißen Nächte“ am Theater

Das Theater an der Ruhr stellt zum Thema „Rausch“ ein großes Theaterprogramm und viele Veranstaltungen auf. Dabei werden alle Arten eines Rausches thematisiert. Statt in einem gewöhnlichem Spielplan werden die Vorführungen in Spielzeit-Inseln vorgeführt. Für die erste der drei startet der Vorverkauf am 14. Juli. „Rausch 1“ läuft vom 18. August bis zum 9. September und ersetzt die ,,Weißen Nächte“.

Für Interessierte gibt es Tickets mit zwei Preiskategorien. Bei einem Ticket für zwölf Euro können Zuschauer eine Vorstellung sehen, während Tickets für 18 Euro zwei Vorstellungen pro Veranstaltung inkludieren. Besucher unter 30 Jahren zahlen nur neun Euro für einen gesamten Tag. Das Rahmenprogramm ist in den Tickets beinhaltet, wohingegen die Partys für alle frei sind.

Im Theaterprogramm enthalten sind: Eine Inszenierung von Euripides’ „Die Bakchen“ mit dem Regisseur Philipp Preuss, eine Arbeit von Antonin Artaud „Ich, Antonin Artaud Le Mômo“ mit Roberto Ciulli in Regie, das Tanzprojekt von Anagoor „Bromio. Das unzerstörbare Leben“ und das performativ-musikalische Spiel „Moby Dick. Die Jagd“ von Maria Neumann nach Motiven von Herman Melville.

Zusätzlich können die Zuschauer das Rahmenprogramm genießen. Darin enthalten sind ein Auftritt des Hamburger Duos „Sufi Duo Brothers“, der „The Düsseldorf Düsterboys“ und italienische Arien. Ebenso ein Workshop zum psychoaktiven Atmen, Lachyoga-Kurse, ein Rave oder eine Kräuterwanderung, Performances der Gruppe „Subbotnik“ und Joshua Zilinske, Videoinstallation der „Raumzeit-Piraten“ und die Ausstellung „How can I forget myself“. Tickets: theater-an-der-ruhr.de.

8. bis 10. September: Streetfood-Festival auf dem Rathausmarkt

Speisen aus aller Welt, Musik und Spiele für Kinder: Das Streetfood-Festival auf dem Mülheimer Rathausmarkt bietet allerhand für einen Ausflug. Am Wochenende steht der Rathausmarkt im Fokus der Imbisskultur besonderer Art: Beim „Streetfood Drink & Music Festival“ können sich Besucherinnen und Besucher durch Speisen aus allen Teilen der Welt probieren und nebenbei noch in entspannter Atmosphäre dem Live-Musikprogramm folgen. Los geht es am Freitag ab 17 Uhr, etwa 15 Food-Trucks mit internationaler Küche werden vor Ort sein. Hier kommen Sie zu unserem Vorbericht.

8. September: Whisky-Tasting und Geschichten

Im ARTelier Rudziok, Heelweg 10, findet am Freitag, 8. September, ein „Whisky-Nosing“ statt. Die Gäste erfahren ab 19.30 Uhr Wissenswertes über Herstellung und Historie des Single Malts und verkosten in gemütlicher Atmosphäre drei Sorten, während Schauergeschichten aus den Highlands vorgelesen werden. Der Eintritt kostet 22 Euro. Um eine Reservierung unter 0208 44420948 oder rudziok@artelier-rudziok.de wird gebeten. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.artelier-rudziok.de.

8. und 9. September: Theater „only connect“ lädt zu zwei Veranstaltungen ein

Das Theater „only connect“ lädt gleich zu zwei Veranstaltungen ein. Am Freitag, 8. September, tritt Sorry Gilberto um 19.30 Uhr bei einem Wohnzimmerkonzert auf. Sorry Gilberto erinnern ein wenig an diese amerikanischen Indie-Bands, bei denen man das Gefühl hat, dass sie einen schon immer begleiten. Am Samstag, 9. September, zeigt only connect! in diesem Jahr zum letzten Mal ab 19.30 Uhr das Ein-Mann Stück "Der gute Dieb" über einen Verbrecher und einen fehlgeschlagenen Coup. Dabei wird Spieler Johannes Ullrich unterstützt von Musiker Alexander Kupsch. Gemeinsam zeichnen sie die Geschichte eines Verbrechers, der dabei ganz nahbar wird. Sein Schicksal wird begleitet von Kneipen-Evergreens. Infos zu den Tickets gibt es unter only-connect.de

9. und 10. September: Kinder- und Bürgerfest auf der Heimaterde

Die Kolpingfamilie Mülheim Zentral Heimaterde lädt zum traditionellen Kinder- und Bürgerfest auf der Heimaterde ein. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, gibt es zahlreiche Attraktionen auf dem Festplatz an der Kleiststraße. Eröffnet wird das Kinder- und Bürgerfest traditionell am Samstag um 10 Uhr mit dem Kindertrödelmarkt. Ab 14 Uhr wird der Heimaterder Meister beim 12. Menschenkicker-Turnier ausgespielt, bevor um 15 Uhr die Spielstraße startet. Für die Erwachsenen rocken ab 19.30 Uhr die „FREAKS“. Der Sonntag beginnt bei entsprechendem Wetter um 9.45 Uhr mit einem Open-Air-Familiengottesdienst auf dem Festplatz. Im Anschluss wird ab 11 Uhr das Heimaterder Königs- und Prinzenpaar ausgewürfelt, welches den großen Festumzug in einer Kutsche begleitet. In diesem Jahr steht ab 11.30 Uhr auch wieder der Kletterturm auf dem Festplatz und um 12 Uhr spielen die „Speckbäuche und Spargelstampfer“ auf, bevor sich ab ca. 13.30 Uhr die New Generation der Rumbacher Narren auf der Bühne präsentiert. Der Festumzug, der am Sonntag um 14 Uhr auf dem Sunderplatz startet, ist der Höhepunkt des Kinder- und Bürgerfestes.

9. September: Inklusives Ausstellungsprojekt in der Innenstadt

Um die Mülheimer Innenstadt schöner, bunter und lebendiger zu machen, präsentieren die Künstler des Kunstvereins Art Obscura am Samstag, 9. September, von 11 bis 17 Uhr auf der Schloßstraße auf Höhe der "Kugel" Kunstwerke, die sie in den Kursen und Workshops des Vereins geschaffen haben. Das Kursprogramm von Art Obscura bietet Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit, gemeinsam künstlerisch zu arbeiten: In den zwei Kunstgruppen „Malen, Zeichnen, kreatives Gestalten“ und „Survival Art“ entstehen Bilder, Collagen und dreidimensionale Objekte. Verschiedene Werke aus aktuellen und vergangenen Projekten werden nun im Rahmen des Projektes "Kunst an der Kugel" auf der Mülheimer Einkaufsstraße ausgestellt. Ergänzend dazu gibt es Live-Musik von Timmy Lorenz. Dessen akustischer Space-Grunge erinnert mit seinem melancholisch-zuversichtlichen Sound aus Gitarre und Stimme an progressive Rocksongs der 90er Jahre. Die Aktion „Kunst an der Kugel“ wird mit Mitteln aus dem Bürgermitwirkungsbudget im Rahmen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt Mülheim an der Ruhr – Mülheimer Innenstadt“ gefördert. Weitere Informationen zum Verein finden Interessierte auf www.art-obscura.de.

9. September bis 5. November: Eine Ausstellung der anderen Art in der Camera Obscura

Im Mülheimer Wahrzeichen Camera Obscura zeigt die Künstlergruppe AnDer ihre neuesten Werke. Es kommen dabei verschiedene Einflüsse zusammen. Die Werkschau „Wie die Bilder laufen lernten“ greift das Kernthema der Camera Obscura auf und lässt sich facettenreich davon inspirieren. Ab Samstag, 9. September, kann sich die interessierte Öffentlichkeit im Untergeschoss der Camera Obscura ein eigenes Bild von den AnDer-Ansichten zum bewegten Bild machen. Die Vernissage beginnt dort um 15 Uhr. Die Ausstellung kann bis zum 5. November, jeweils mittwochs bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden. Hier kommen Sie zu unserem Vorbericht.

9. und 10. September: Drachenboot-Festival auf der Ruhr

Spannende Wettkämpfe, hallende Schlachtrufe und kreative Kostüme sowie eine lockere Festival-Atmosphäre: Das alles gibt es beim nächsten Mülheimer Drachenboot-Festival am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September. In diesem Jahr werden in der Ruhrarena zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke insgesamt zwölf Cups ausgetragen, und 1.600 Teilnehmer in 80 hochmotivierten Teams haben sich angemeldet, um den Sieg zu erpaddeln. Die Teilnehmer aus Vereinen, Schulen und Wirtschaft gehen am Samstag um 8.30 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr an den Start. An beiden Tagen werden zudem auch wieder die beliebten Verfolgungsrennen über 1000 und 2000 Meter durchgeführt. Die Pokale werden unter anderem für die Tagesbestzeit und das originellste Outfit überreicht. Am Samstagabend gibt es auf dem Festivalgelände nach der Siegerehrung um 18 Uhr außerdem Livemusik mit Unterstützung der Regler-Produktion von der Freilichtbühne. Für die Jüngsten wird ein Spieleparcours zum Spielen und Erleben angeboten. Zur Stärkung der Sporttreibenden sowie der Zuschauer bieten zahlreiche Gastronomiestände Getränke und Speisen an. Weitere Informationen zum Drachenboot-Festival finden Interessierte auf www.muelheim-events.de.

Das Mülheimer Drachenboot-Festival findet am 9. und 10. September in der Ruhr-Arena, zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke, statt. Foto: Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services



9. September: Kulinarische Schnitzeljagd

Für Feinschmecker gibt es in Mülheim viele Angebote. Bei der Kulinarischen Schnitzeljagd können Teilnehmer gleich mehrere kennenlernen. Zehn bis zwölf verschiedene Mülheimer Gastronomiebetriebe an einem Tag können Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Kulinarischen Schnitzeljagd besuchen und so die gastronomische Szene der Stadt erkunden. Hier kommen Sie zu unserem Vorbericht.

9. September: Festival im Ringlokschuppen

Entdeckungen aus Comedy, Tanz, Video, Theater präsentiert der Mülheimer Ringlokschuppen zum fünften Mal beim HundertPro-Festival: Wer ist dabei? Im Ringlokschuppen startet am Samstag, 9. September, die neue Spielzeit. Das HundertPro-Festival eröffnet die Saison, es findet bereits zum fünften Mal statt und präsentiert auf drei Bühnen 13 künstlerische Produktionen. „Ihr habt die Möglichkeit, in kurzen Slots Tanz, Theater, Performances, Comedy, Spoken Word und Videos anzugucken und zu genießen“, lockt das Veranstaltungsteam das Publikum. Los geht es um 18 Uhr. Hier kommen Sie zu unserem Vorbericht.

10. September: StadtKunstTour „Kunst in Styrum“

Unter dem Motto "Unterwegs zu Architektur und Kunst im öffentlichen Raum" können Skulpturen, Brunnen und viele andere Kunstwerke entdeckt werden. Am Sonntag, 10. September, führt Georg Reinders um 14 Uhr zum Thema „Kunst in Styrum“ durch den Stadtteil. Die Tour beginnt am neobarocken Schloß Styrum. Die Architekturgeschichte der Wohnbebauung an der Moritzstraße sowie die Kirche St. Albertus-Magnus des Kölner Architekten Ludger Kösters öffnen den Blick auf den Stadtteil. Die Tour endet an der Stahlskulptur „Rostvita“ von Rolf Binder. Treffpunkt ist vor dem Schloß Styrum, Moritzstraße 102,

15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Tickets für die Tour sind erhältlich in der TouristInfo, Schollenstr. 1, 45468 Mülheim an der Ruhr oder unter www.erlebnistouren.ruhr.

10. September: Handwerkermarkt mit Begleitprogramm in der Altstadt

Zum „Tag des Offenen Denkmals“ am Sonntag, 10. September findet zum zweiten Mal - der „Tersteegenmarkt“ statt. Organisiert vom Freundes- und Förderkreis Heimatmuseum Tersteegenhaus präsentieren sich von 12.30 Uhr bis 17 Uhr zahlreiche traditionelle Gewerke bei einem kleinen Handwerkermarkt am Petrikirchplatz rund um die Petrikirche. Mit dabei sind unter anderem ein Imker, ein Gitarrenbauer, ein Schmied, eine Sattlerin und ein Biotischler. Fast zeitgleich gibt es ein Begleitprogramm in der Petrikirche, das um 11.15 Uhr mit einem Gottesdienst startet. Anschließend folgen Bildervorträge mit historischen Aufnahmen der Kirche und eine Turmbesteigung mit Küster Harry Helming-Arnold, zudem findet von 14 bis 16.30 Uhr der Kinderorgeltag statt.

10. September: Büchercafé im Petrikirchenhaus

Das Büchercafé im Petrikirchenhaus, Pastor-Barnstein-Platz 2, findet am Sonntag, 10. September, von 12 bis 17 Uhr zugunsten von Las Torres, einem Kinderprojekt in Venezuela, statt. Zum Eine Bücherannahme ist an diesem Termin nicht möglich

10. September: Theater-Komödie im ARTelier Rudziok

Das ARTelier Rudziok, Heelweg 10, zeigt am Sonntag, 10. September, um 15 Uhr die Theaterkomödie „Die lieben Nachbarn“ von Martina Rudziok. Der Eintritt kostet 15 Euro. Um eine Anmeldung unter 0208 44420948 oder per Mail an rudziok@artelier-rudziok.de wird gebeten. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.artelier-rudziok.de.

10. September: Musikalische Reise im Kloster Saarn

„Sternenklang über dem Atlantik, eine musikalische Weltreise“ – unter diesem Motto lädt das Kloster Saarn am Sonntag, 10. September, um 18 Uhr zu einem Konzert mit Oliver Jaeger an der Gitarre und Symphonetta ein. Die Reise voller Töne führt von der iberischen Halbinsel zum Rio de la Plata, über Spanien, Portugal nach Lateinamerika. Der Eintritt kostet zehn Euro/ermäßigt acht Euro. Tickets unter 0208 487555 oder sabine.klischat@muelheim-ruhr.de.

11. September: Spielplatzfest in Saarn

Der umgestaltete Spielplatz „Auf den Hufen“ in Saarn wird am Montag, 11. September, um 16 Uhr mit einer großen Einweihungsfeier wiedereröffnet. Die Bezirksbürgermeisterin Elke Oesterwind eröffnet die Feier, im Anschluss lockt das AWO-Spielmobil mit Bewegungs-, Spiel- und Kreativangeboten. Außerdem präsentiert die Clownin Pauline eine Show für Kinder mit Zauberei, Artistik, Tanz und Musik.

12. September: Spielenachmittag in der Ladenkirche

Zum geselligen Spielenachmittag bei Kaffee und Kuchen sind alle Interessierten an jedem zweiten Dienstag im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr in die Evangelische Ladenkirche an der Kaiserstraße 4 eingeladen. Die Spielenachmittage bieten Gelegenheit, unter Leute zu kommen, mit Anleitung neue Spiele zu entdecken, oder sich Klassikern wie „Rummikub“ oder „Mensch ärgere dich nicht“ zu widmen. Zu Beginn gibt es eine Rätsel- oder Quizrunde. Der nächste Termin findet Dienstag, 12. September, statt.

13. September: Vortrag in der Ev. Ladenkirche

Meister Eckhart (ca. 1260 - 1328) ist heute am ehesten als „Mystiker“ bekannt. Welche Botschaften er für die Gegenwart mitbringt, das zeigt der Vortrag von Pfarrer PD Dr. Görge Hasselhoff am Mittwoch, 13. September, 19.30 Uhr, in der Evangelischen Ladenkirche an der Kaiserstraße 4. Dr. Hasselhoff gibt in seinem Vortrag Gelegenheit, Meister Eckhart auch als Prediger kennenzulernen und arbeitet seine Botschaften heraus. Die Teilnahme ist kostenfrei.

13. September: Trekkingradtour zur Emschermündung

Im Rahmen von "Bewegt Älter werden" bietet der RTC am Mittwoch, 13. September, eine Trekkingradtour zur Emschermündung über ca. 70 Kilometer an. Die Tour startet um 10 Uhr an der Raffelbergbrücke und führt zunächst nach Ruhrort. Von dort geht es weiter zum „Geleucht“ auf der Rheinpreußenhalde in Baerl. Anschließend führt die Tour nach Orsoy. Nach Übersetzen mit der Fähre wird zur Emschermündung gefahren. Über den Emscherradweg und der HOAG-Trasse geht es zurück. Es wird in moderatem Tempo von etwa 17 km/h gefahren, Grundgeschwindigkeit liegt bei ca. 20 km/h. Nichtvereinsmitglieder zahlen drei Euro. Es besteht Helmpflicht. Die Tour ist um ca. 16 Uhr beendet. Infos bei den Tourenleitern Manfred Krister unter 0208 759473 und Erwin Scholl, 0208.754226 oder unter www.rtc-muelheim.de

14. September: Philosophisches Abend-Café in der MüGa

„Über den Frieden sprechen heißt ja über etwas sprechen, das es nicht gibt.“ So begann Astrid Lindgren 1978 ihre Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Bereits der Philosoph Kant hat mit vielen anderen versucht, auf die Frage nach den Gründen für Friedlosigkeit und den Möglichkeiten von Friedensstiftungen eine Antwort zu geben. Im philosophischen Abend-Café mit Peter Leitzen sollen einige von ihnen vorgestellt und diskutiert werden. Das Café findet am Mittwoch, 14. September, um 18 Uhr im Biogarten der VHS in der MüGa, bei freiem Eintritt statt. Eine Anmeldung ist bei der VHS erforderlich unter 0208 4554321 oder 4322 sowie vhs-anmeldung@muelheim-ruhr.de.

15. September bis 29. Oktober: Ausstellung „Die Bibel in Formen und Farben“ in der Petrikirche

Die Bibel erzählt Geschichten, die seit Jahrhunderten in der Kunst aufgegriffen und gedeutet werden. Die mit ihrer Familie in Mülheim lebende Diplom-Grafikerin Cornelia Steinfeld präsentiert eine Ausstellung, in der Design auf Bibel trifft: „Die Bibel in Formen und Farben“. Sie hat bekannte Bibelszenen visuell so weit reduziert, dass nur geometrische Formen und wenige Farben übrig bleiben. Neben den Grafiken, sind Gedanken, Impulse und lyrische Texte Herzstück der Ausstellung der Vereinten Ev. Kirchengemeinde in der Petrikirche, Pastor-Barnstein-Platz 1. Sie wird mit einer Vernissage am Freitag, 15. September, um 19 Uhr eröffnet – danach ist sie bis zum 29. Oktober immer mittwochs bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags nach dem Gottesdienst von 12.15 bis 14.30 Uhr geöffnet.

Bis 15. September: „KunstRaus“ lockt zu zwölf Kunst-Stationen im Dorf Saarn

Nicht zu übersehen sind derzeit im Dorf Saarn die zwölf künstlerisch gestalteten Tafeln der Sommerausstellung „KunstRaus“ zu dem Thema „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Flanierende werden vor allem beim titellosen abstrakten Bild von Helmut Koch dazu eingeladen, den Werken mit offenem, nahezu kindlichem Blick zu begegnen. Mehr zu der Ausstellung im öffentlichen Raum samt Terminen für Führungen lesen Sie hier.

„KunstRaus“ heißt es aktuell in Mülheim-Saarn. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

16./17. September: Rundflüge mit der Junkers F13

Die „Junkers F13“ war das erste Ganzmetall-Flugzeug der Welt. Die wenigen letzten Originale des „Oldtimers der Lüfte“ finden Fans heute nur noch in Museen. Doch jetzt können Interessierte zwei flugfähige Nachbauten des einmotorigen Tiefdeckers auch wieder am Himmel beobachten oder sogar einen exklusiven Rundflug mit dem legendären Luftfahrzeug buchen. Im September auch am Flughafen Essen-Mülheim. Der „Verein Junkers Luftverkehr“ (VJL) führt vom Flugplatz auf den Raadter Höhen am 16. und 17. September einige Passagierflüge im historischen Ambiente durch. Alle Infos dazu gibt es hier.

Ein Nachbau der Junkers F13 in der Luft. Im September wird das Flugzeug auch vom Flughafen Essen-Mülheim aus starten. Foto: Gregor Kaluza / info@gregorkaluza.com

16. und 17. September: Tage des Gesellschaftsspiels in Saarn

Im September kann wieder an vielen Orten gespielt werden: „Stadt-Land-Spielt!“ findet am Wochenende Samstag, 16., und Sonntag, 17. September, an über 233 Standorten im deutschsprachigen Belgien und in Dänemark sowie Polen statt. Spielbegeisterte, Familien und Kinder sitzen dann vielerorts gemeinsam am Tisch mit einem Brettspiel. „Stadt-Land-Spielt!“ ist ein Non-Profit-Projekt, das jedes Jahr stattfindet und Menschen durch das Spiel verbinden will. In Mülheim an der Ruhr tragen die Pöppelhoppers Saarn der Evangelischen Kirchengemeinde Broich-Saarn die Tage des Gesellschaftsspiels am Samstag, 16. September, von 10 bis 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Holunderstraße, Holunderstraße 5, aus. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei.

17. September: Fest zum Weltkindertag im MüGa-Park

Das Fest zum Weltkindertag lädt am Sonntag,17. September, von 12 bis 17 Uhr alle Kinder und ihre Eltern zu Spiel, Spaß und Abenteuer ein. Der Weltkindertag selbst, an dem auf die Lage der Kinder weltweit aufmerksam gemacht wird, ist am 20. September. Das offizielle Motto in diesem Jahr: „Jedes Kind braucht eine Zukunft“. Bewegung und Spaß für die Kinder stehen beim Fest im Vordergrund: Der MüGa-Park wird zum Spielparadies. Es gibt Bastel- und Kreativangebote, Mitmachaktionen, eine Hüpfburg, eine Mülltonnenrallye und vieles mehr. Für Kinder und Familien ist an diesem Tag Toben und Auspowern angesagt. An Ständen mit zahlreichen beliebten Leckereien kann neue Kraft getankt werden, bevor das Abenteuer weitergeht.

19. September: Schnuppertour mit Wikingerschiff

Im originalgetreuen Nachbau eines Wikingerschiffs die Ruhr erobern: Nicht nur für Gruppen, sondern auch für Einzelpersonen, zu zweit oder zu dritt, ist das bis einschließlich September noch an ausgewählten Terminen möglich: jeweils dienstags, 13. Juni, 11. Juli, 8. und 22. August sowie 5. und 19. September, immer ab 16.30 Uhr. Kosten: 38 Euro (halber Preis mit Ruhrtop-Card). Buchungen sind online und in der Touristinfo möglich. Kontakt bei Fragen: 0208 9 60 96 46. Mehr zum Thema auf wikingerschiff.ruhr.

22. September: Zwischenstücke starten in Mülheim

Eine leidenschaftliche Hommage an ein großes Gefühl steht am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr, im Theater an der Ruhr, Akazienallee 61, im Mittelpunkt, wenn das Theaterhaus Jena mit „Friendship Never Ends“ in Mülheim gastiert. Mit Wärme, Humor und Musik nehmen drei Schauspielerinnen und Schauspieler das Publikum mit auf eine wilde Reise in die Tiefen und Untiefen von Freundschaften – und die Geschichte dieser ebenso wichtigen wie schwierigen Verbindung zwischen Menschen. Hier kommen Sie zu unserem Vorbericht.

5. Oktober: „Echsoterik“ mit Michael Hatzius

Der Puppenspieler Michael Hatzius tritt am Donnerstag, 5. Oktober, um 20 Uhr im Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38, auf. Auf dem Programm steht „Echsoterik“. Das Publikum ist eingeladen zu einer „humorvollen Audienz“, bei der auch die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst im Mittelpunkt der Betrachtung stehen werden. Der Eintritt kostet an der Vorverkaufskasse 24,50 Euro zuzüglich der Gebühr. Weitere Infos und Tickets unter: www.ringlokschuppen.ruhr.

14. Oktober: Gerburg Jahnke in der Stadthalle

Der Ringlokschuppen Ruhr lädt am Samstag, 14. Oktober, zur Veranstaltung „Frau Jahnke hat eingeladen“ – und zwar Lieblingskolleginnen aller Genres, Alter, Haarfarben. Das Motto: „Wir wollen nicht mehr darüber reden, dass es nur so wenige gute Frauen in der Szene gäbe. Wir sind präsent, und wir sind viele.“ Los geht es um 20 Uhr in der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1 | . Eintritt (VVK): 34 Euro plus Gebühr. Tickets: 0208 993160.

19. Oktober: Musikkabarett mit Bodo Wartke

Im Rahmen des Programms des Ringlokschuppen Ruhr tritt Bodo Wartke am Donnerstag, 19. Oktober, auf. Ab 20 Uhr bietet er Musikkabarett unter dem Titel „Wandelmut“ in der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1. Tickets gibt es ab 41,70 Euro. Mehr dazu: www.ringlokschuppen.ruhr.

19. und 20. Oktober: Cocoon-Dance mit „Chora“ im Ringlokschuppen

Im Rahmen des Programms des Ringlokschuppen Ruhr findet am Donnerstag, 19. Oktober, und Freitag, 20. Oktober, ein Cocoon-Dance-Abend mit „Chora“ statt. Die mehrfach preisgekrönte Kompanie erschafft gemeinsam mit dem Publikum einen Raum, der mit allen Sinnen seine Verbundenheit mit der Welt um uns herum spüren lässt und dafür auch die Begrenzungen des Theaterraums freilegt. Los geht es um 20 Uhr im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38. Eintritt: 15 Euro.



20. Oktober: Comedy im Ringlokschuppen

Im Rahmen des Programms des Ringlokschuppen Ruhr ist Johannes Floehr mit seinem Programm „Aus der Nähe von Paris“ am Freitag, 20. Oktober, im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38, zu Gast. Ab 20 Uhr erleben Gäste Comedy und Kabarett. Eintritt: 20 Euro. Mehr dazu: www.ringlokschuppen.ruhr.

21. Oktober: Abdel Karim im Ringlokschuppen

Der Comedian Abdel Karim gastiert am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38. Als Bielefelder beschäftigt Abdel Karim eine zentrale Frage: Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu langsam? Obwohl er die Antwort aus Gründen tragischerweise bei sich vermutet, sucht er lieber nach Antworten, die direkt der ganzen Menschheit zugutekommen sollen. Sein Motto: Warum kleine Ziele, wenn man auch mit großen scheitern kann? Eintritt: 27,50 Euro

26. Oktober: Katie Freudenschuss im Ringlokschuppen

Im Rahmen des aktuellen Programms des Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38, ist Katie Freudenschuss am Donnerstag, 26. Oktober, mit ihrem Musikkabarett-Programm „Nichts bleibt wie es wird“ zu Gast. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 24,50 Euro.

26. Oktober: Die Höhner in der Stadthalle

Die kölsche Kultband „Höhner" gastiert am Donnerstag, 26. Oktober, in der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es ab 36 Euro. Mehr dazu: ringlokschuppen.ruhr.

27. Oktober: Tutty Tran im Ringlokschuppen

Mit seinem Programm „Hai dai mau“ gastiert der Comedian Tutty Tran am Freitag, 27. Oktober, ab 20 Uhr im Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38. Von schonungslos sarkastisch bis frivol frech – mit seinen anarchischen Anekdoten hat er sich bereits eine große Fanbase in den sozialen Medien erspielt. Mittlerweile rennen ihm seine Fans auch analog die Bude ein. Eintritt: 27 Euro. Mehr dazu: ringlokschuppen.ruhr.



31. Oktober: Halloweenparty im Caruso

Eine Halloweenparty im Caruso (Stadthalle) ist geplant für den 31. Oktober. Nähere Infos sollen demnächst auf www.rca-events.de sowie auf Facebook und Instagram erscheinen.

19./20./21. Dezember: Helge Schneider in der Stadthalle

Helge Schneider, der letzte Torero, kommt an drei Abenden in Mülheims Stadthalle. Foto: Helge Schneider

Der letzte Torero aus Mülheim – Helge Schneider – will sein ganz privates Weihnachtsfest mit den Menschen aus seiner Heimatstadt feiern. Nach vielen Jahren kehrt er zurück in sein „Wohnzimmer“, er tritt in der Stadthalle auf. Schon jetzt wünscht er vorausschauend „Feliz Navidad“.

Wer mit ihm feiern will, sollte sich folgende Termine vormerken beziehungsweise gleich Karten kaufen: Dienstag, 19. Dezember, Mittwoch, 20. Dezember, sowie Donnerstag, 21. Dezember. Die Vorstellung beginnt jeweils um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Mehr dazu lesen Sie hier.

14./15. März 2024: Falco-Show in der Stadthalle

Österreichs größte Popikone bewegte Menschen weltweit mit seinen Songs. Das Musical ,,Falco - Das Musical“ erinnert an sein Lebenswerk und bringt Tausende Fans zusammen. Die Show kehrt zurück auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und die Schweiz und ist am 14. und 15. März 2024 um 20 Uhr in der Stadthalle Mülheim zu sehen. Hier die komplette Ankündigung.

Der legendäre Falco wird gespielt von Alexander Kerbst: Das Musical beschreibt sein Leben und ist auch in der Mülheimer Stadthalle zu sehen. Foto: Marcel Klette

9. April 2024: Elvis-Musical in der Stadthalle

„Elvis – Das Musical“ feiert zehnjähriges Bestehen. Die Erfolgsproduktion mit Grahame Patrick und Ed Enoch geht 2024 auf große Jubiläums-Tournee. „Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten“, schreibt der Veranstalter.

„Elvis – Das Musical“ sei gespickt mit all seinen großen Hits und biete „eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone“. Seit der Tour-Premiere im Jahr 2014 begeisterte die spritzige Inszenierung bereits über eine halbe Million Zuschauer, sie kehrt 2024 auf die Bühnen in Deutschland und Österreich zurück und gastiert am 9. April 2024 auch in der Stadthalle in Mülheim. Tickets gibt es im Internet unter www.elvis-musical.co und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Hinweis in eigener Sache: Möchten Sie mit Ihrer Mülheimer Veranstaltung auch in diesem Freizeitkalender präsent sein? Dann schicken Sie uns zeitig vor der Veranstaltung wesentliche Informationen zu: redaktion.muelheim@waz.de. Dieser Freizeitkalender ist ohne Gewähr, dass für die Veranstaltungen am Ende noch Plätze frei sind oder sie womöglich ausfallen. Hinweise nehmen wir aber gerne entgegen.

