Mülheim. Im Freizeitkalender für Mülheim finden Sie Tipps und Termine zu Veranstaltungen, Festen, Konzerten und mehr. Aktuell im Fokus: Die Theatertage.

Ob ein Besuch im Museum oder auf dem Trödelmarkt, Theater oder Konzert, Nachbarschaftsfeste oder sportliche Aktivitäten im Freien: In unserem Freizeitkalender bieten wir stets aktuell eine große Übersicht, was Mülheim an Veranstaltungen im Kultur- und Freizeitbereich zu bieten hat. Unsere aktuelle Übersicht bietet eine Auswahl an Veranstaltungen für die ganze Familie.

5. Mai bis 25. Juni: Urbane Künste Ruhr

„Ruhr Ding: Schlaf“ heißt das Kunst-Projekt, ermüdend ist ein Rundgang zu den fünf Ausstellungsorten in Mülheim aber keineswegs. Die Werke, die international tätige Künstler zum Thema Schlaf und Traum geschaffen haben, könnten unterschiedlicher kaum sein. Von Filmen über Klanginstallationen, Bilder und Fotografien bis zu einer architektonischen Skulptur reicht die Palette der Arbeiten. Und schließlich kann man auch noch einen Drehort mit diversen Filmsets besichtigen – und dort selber künstlerisch aktiv werden.

Das ruhrgebietsweite Ausstellungsprojekt, das sich diesmal über vier Städte erstreckt (neben Mülheim auch Essen, Witten, Gelsenkirchen), findet auf Initiative von Urbane Künste Ruhr (Künstlerische Leitung: Britta Peters) statt. Peters ist es auch, die die vielfältige Schau für Gegenwartskunst (5. Mai bis 25. Juni) unter der Konrad-Adenauer-Brücke eröffnet – und die zuvor mit zahlreichen Journalisten aus dem In- und Ausland per Bus zu den Kunstwerken im öffentlichen Raum gefahren ist. Lesen Sie hier unseren ausführlichen Bericht.

8. Mai: Klavier-Festival Ruhr in der Stadthalle

Max Reger zum 150. Geburtstag, heißt das Motto des Abends am 8. Mai um 20 Uhr in der Stadthalle. Markus Becker, Sharon Kam (Klarinette) und Alban Gerhardt (Violoncello) spielen im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr Werke eines großen Komponisten, dessen Musik die Spätromantik im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts nochmals zu voller Blüte brachte. Ticketpreise: 25, 35, 40 und 45 Euro. Tickets unter 0201 8966866 oder www.klavierfestival.de.

8. Mai: Literaturfilm im Saarner Bücherfrühling

Der Film „Colette“ zeigt das faszinierende und mitreißend gespielte Porträt einer unerschrockenen Schriftstellerin und Rebellin. Der Film wird am 8. Mai um 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte Kloster Saarn, Klosterstraße 53, im Rahmen des Saarner Bücherfrühlings gezeigt. Der Eintritt kostet 4 Euro. Kartenvorbestellung unter 0208 48 75 55 oder per Mail: sabine.klischat@muelheim-ruhr.de.

10. Mai: Tanztee in der Begegnungsstätte

Bekannte deutsche Schlager, Ohrwürmer und Hits ertönen am 10 Mai ab 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte Feldmann-Stiftung, Augustastraße 108-114, beim monatlichen Tanztee mit „Mr. Musik“. Zwischen Kaffee und Kuchen, Bier und Schnittchen halten sich Menschen ab 50 Jahre fit, treffen Freunde und finden neue Bekannte. Der Eintritt kostet 4 Euro.

10 Mai: Kultur aus dem Hut auf der Freilichtbühne

PBSL - die gemischte Tüte des Indie-Pops. Die Popmusiker treten am 10. Mai ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne, Dimbeck 2a, im Rahmen der Mittwochsreihe auf. Der Eintritt ist frei, der Hut geht für die Künstler rum.

11. Mai: Theater für Kinder

Das Theater Mika & Rino spielt: Der Zauberlehrling – Ein Theaterstück voller Spannung und verblüffenden Zaubereien nicht nur für Kinder ab fünf Jahren. Der Zauberlehrling Rino ist der Zauberlehrling, der ins streng verbotene Zauberbuch schaut, als sein Meister zu einem Treffen mit anderen Zauberern reist. ,,Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben“, schrieb schon Goethe - und denkt sich Rino. Doch die magischen Geister machen sich selbstständig und er wird sie nicht mehr los. Und dann kehrt auch noch der Hexenmeister zurück. Doch Rino findet einen Ausweg. Die Veranstaltung findet im Rahmen des 29. Saarner Bücherfrühlings in der Begegnungsstätte Kloster Saarn, Klosterstraße 53, statt. Eintritt: 4 Euro für Kinder / 5 Euro. Telefonische Kartenvorbestellung unter 0208 48 75 55 oder per Mail: sabine.klischat@muelheim-ruhr.de.

13. Mai: Stadtfest „Mülheim mittendrin“ in der Innenstadt

Das Stadtfest „Mülheim Mittendrin“ kehrt zurück in die Innenstadt mit Live-Musik, Walking Acts und vielen Mitmachaktionen. Der Veranstaltung am Samstag, 13. Mai, haben sich zudem auch verschiedene Mülheimer Hilfsorganisationen angeschlossen, sei es der Katastrophenschutz oder der Sanitätsdienst. Und auch das ist besonders: Historische Polizeiautos aus den USA kann man sich genauso wie Einsatzfahrzeuge aus allernächster Nähe anschauen. Mehr zum Stadtfest lesen Sie hier.

13. Mai bis 3. Juni: Mülheimer Theatertage

Sie befindet sich gerade auf der Erfolgsspur: 2022 gewann Sivan Ben Yishai mit „Wounds Are Forever“ den Mülheimer Dramatikpreis. Jetzt ist die „Nora“-Inszenierung der Münchner Kammerspiele mit einem Prolog von Ben Yishai zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden, die Autorin wird zudem mit dem Berliner Theaterpreis geehrt – und ihr neues Stück eröffnet die diesjährigen Mülheimer Theatertage.

Mit „Bühnenbeschimpfung (Liebe ich es nicht mehr oder liebe ich es zu sehr?)“ nimmt sie den Theater- und Kunstbetrieb selbst ins Visier und fragt mit bösem Humor, wie es eigentlich sein kann, dass ein oft so unmoralischer Betrieb sich so moralisch gibt. „Dabei wird der Abend genau nicht zur Selbstbespiegelung, sondern zur Abrechnung mit der Lust an der Selbstbespiegelung“, erklärt Felix Mannheim vom Stücke-Team. Sivan Ben Yishai benutze die Institution Theater als Ausgangspunkt, um grundlegende Fragen von Macht, Gehorsam, Zuschauerschaft und Widerstand zu verhandeln – „vielstimmig, kritisch und so lebendig, dass die Uraufführung des renommierten Maxim Gorki Theaters aus Berlin zum Theaterfest wird. Mehr zum Auftakt lesen Sie hier.

14. Mai: Gitarrenklänge im Kloster Saarn

Das Essener Gitarrenduo & Friends – Bernd Steinmann Quintett spielt am 14. Mai, um 17 Uhr, in der Begegnungsstätte Kloster Saarn, Klosterstraße 53. Mit ihrem neu gegründeten Ensemble präsentiert das Essener Gitarrenduo ein vielfältiges Programm von der Lautenmusik über Klassik, Karibikmelodien, dem Gipsy Swing bis hin zum Flamenco. Eine Fancy im Stile der englischen Renaissance nach John Dowland, ein kleiner Satz Barockmusik von Antonio Vivaldi, Salonmusik aus der Karibik und ein Bossa Nova, der langsame Satz des berühmten Concierto de Aranjuez von J. Rodrigo, Gipsy Swing in der Art Django Reinhardts und eigene Flamencoarrangements werden zu hören sein. Der Eintritt kostet 15 Euro / ermäßigt 12 Euro. Telefonische Kartenvorbestellung unter 0208 48 75 55 oder per Mail: sabine.klischat@muelheim-ruhr.de.

17. Mai: Mina Richmann & Band auf der Freilichtbühne

Mira Richmann & Band treten am 17. Mai auf Mülheims Freilichtbühne auf. Foto: Indie Radar Ruhr

Die Singer-Songwriterin Mina Richmann und ihre Band treten am 17. Mai um 20 Uhr im Rahmen der Mittwochsreihe auf der Freilichtbühne, Dimbeck 2a, auf. Inspiriert von starken Frauen wie Joan as Policewoman, Tracy Chapman und Nina Simone, begeistert sie ihr Publikum mit Herzlichkeit, einer Stimme, die bis ins Mark vordringt, und einer Ehrlichkeit, die Humor und Verwundbarkeit zugleich zulässt. Der Eintritt ist frei, der Hut geht für die Künstler rum.

20. Mai: Singen im Ringlokschuppen

Der Ringlokschuppen und Eva Kurowski laden ein, lauthals miteinander zu singen - vielleicht sogar dreistimmig. Die Mülheimer Künstlerin Eva Kurowski - die Billie Holiday des Strukturwandels - ist Songwriterin, Jazz-Sängerin und Autorin und fest in Mülheim verwurzelt. Das Multitalent arbeitete mit Helge Schneider, Christoph Schlingensief und dem legendären Tim-Isfort-Orchester zusammen. Ihre selbst komponierten Stücke sind markante Jazz-Chansons in deutscher Sprache, mit einem Hauch Ironie und umwerfendem Ruhrgebiets-Charme. Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38, statt. Der Eintritt kostet 5 Euro zzgl. Gebühr.

27. Mai: Wort und Klang im Haus Remmen

Ein Abend der explorativen Musik mit Texten jüdischer Autorinnen und Autoren findet am Samstag, 27. Mai, ab 19 Uhr im Haus Remmen, Bunsenstraße 5, statt. Die Musiker nehmen Bezug zum Garten im Haus Remmen, sodass eine Darbietung zwischen Konzert, Rezitation und Performance entsteht. Kosten: 20 Euro. Anmeldung bis Freitag, 12. Mai, unter 0208 30 83-136, 0208 85 996-37, muelheim@kefb.info oder www.kefb.info (Veranstaltungs-Nr.: G1524001).

27. bis 29. Mai: Pfingst-Spektakulum im Müga-Park

Ritterturniere, authentische Heerlager und ein mittelalterlicher Markt versetzen den Müga-Park in vergangene Zeiten: Alljährlich zu Pfingsten können Sie sich auf eine historische Zeitreise begeben und das Mittelalter hautnah erleben. Das Pfingst-Spektakulum wartet mit allerlei kulinarischen Genüssen, zeitgenössischer Live-Musik, einem großen Heerlager und mittelalterlichen Darbietungen auf. Die Höhepunkte: Die großen Ritterturniere auf der original nachempfundenen Turnierbahn mit gewandeten Rittern und Pferden. Nicht zuletzt sorgen auch Gaukler und Spielweiber für kurzweilige Unterhaltung.

Öffnungszeiten: Samstag, 13-22 Uhr; Sonntag, 11-22 Uhr, Montag 11-19 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene 15 Euro, Kinder (bis 14 Jahre) 7 Euro, Familien 35 Euro (2 Erwachsene und max. 3 Kinder),| Gewandete 13 Euro, Gäste mit Behinderten-Ausweis 13 Euro.

Immer wieder einen Besuch wert: Mülheims Pfingst-Spektakulum. Hier ein Bild aus dem Jahr 2019. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

28. Mai: Vogelkundliche Abendwanderung in der Saarner Aue

Zu einer Vogelkundlichen Abendwanderung in der Saarner Aue lädt der NABU Ruhr gemeinsam mit der VHS am Sonntag, 28. Mai, von 18 bis 20.30 Uhr ein. Der Treffpunkt ist auf dem Parkplatz an der Mintarder Straße/Ecke Kahlenbergstraße. Die Leitung hat Norbert Friedrich.

31. Mai: Geschichten aus dem Koffer in der Feldmann-Stiftung

Am 31. Mai ab 15 Uhr sind alle Kinder, Familien, Seniorinnen und Senioren in das Erzählzelt eingeladen, wo die uralte Kunst des mündlichen Erzählens von Geschichte weiterlebt. Es sind Märchen, Fabeln und Alltagsgeschichten aus verschiedenen Kulturen, die immer wieder auf ihre Weise Mut machen, und ein klein wenig mehr das Leben verstehen lernen. Mit viel Humor und Gefühl entführen Thomas und Selma in diese Welten und lassen Zeit und Raum vergessen. Denn nichts ist so fesselnd wie eine frei und spannend erzählte Geschichte, die wirklich wahr und garantiert erfunden ist. Begegnungsstätte Feldmann-Stiftung, Augustastraße 108-114. Der Eintritt ist frei.

19. Juni: Klavierklänge in der Stadthalle

Das zweite Konzert in Mülheim im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr findet am 19. Juni um 20 Uhr in der Stadthalle statt. Elisabeth Leonskaja, Preisträgerin des Klavier-Festivals Ruhr 2021, widmet sich der Musik Schuberts.

24. Juni: Die Extraschicht – Nacht der Industriekultur

Dass im Juni die Extraschicht an faszinierende Orte der Industriekultur lockt, haben vermutlich viele schon im Kalender stehen. Entscheidend aber ist, dass sich der Dauerbrenner unter den Veranstaltungen im Ruhrgebiet immer wieder neu erfindet. Mülheim ist dafür ein gutes Beispiel, denn auch hier betritt ein interessanter neuer Spielort die Bühne. Mehr zu Mülheims Veranstaltungsorten lesen Sie hier.

Zum zweiten Mal ist der Mülheimer Flughafen ein besonderer Ort der langen Nacht der Industriekultur: Viel Atmosphäre, spektakuläre Beleuchtung und ein Walking Act sind wieder Teil des Programms. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Mülheim auf einen Blick – unser Service für Sie

