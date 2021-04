Der Aufzug am Radschnellweg RS1 in Mülheim, der die Ruhrpromenade mit dem Radweg auf der hochgelegenen alten Bahntrasse verbindet, ist häufig defekt.

Radschnellweg Vandalismus: Mülheims Radaufzug am Radschnellweg steht still

Mülheim. Der Radaufzug am RS1 in Mülheim steht derzeit still. Beschädigungen an der Türmechanik müssen repariert werden. Stadt wartet auf die Ersatzteile.

Der Aufzug am Radschnellweg (RS1) funktioniert wieder einmal nicht. Der Grund ist Vandalismus, sagt die Stadt. Der Aufzug, der die Radler vom RS1 auf die Ebene vor dem Rathausmarkt bringt, dürfte bis zur kommenden Woche ausfallen.

Unbekannte haben sich offenbar an der Türmechanik zu schaffen gemacht, teilte die Stadt mit. Dieser Vandalismus mache eine Reparatur mit Ersatzteilen nötig. Der Radaufzug ist eine Sonderanfertigung. Die Ersatzteilbeschaffung brauche Zeit, so die Stadtverwaltung. Daher könne der Radaufzug erst frühestens in der nächsten Woche wieder in Betrieb genommen werden. Der Aufzug verbindet auch die Ruhrpromenade mit dem Radweg auf der hochgelegenen alten Bahntrasse.

In den vergangenen Jahren stand der Radaufzug immer mal wieder still – im Sommer 2019 ganze 80 Tage lang – oder er funktionierte nur mit Störungen. Vandalismus, mutwillige Zerstörungen, kamen auch immer mal wieder vor.