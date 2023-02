Valentinstag in Mülheim: Von Dinner über Sauna bis Segnung

Am Valentinstag, den Verliebte am 14. Februar begehen, gibt es in Mülheim mehr zu erleben, als allein einen schönen Blumenstrauß zu verschenken.

Mülheim. Der Tag der Verliebten steht an. Hier kommen Tipps für einen romantischen, actionreichen oder entspannten Valentinstag in Mülheim und Umgebung.

Der Valentinstag spaltet die Gemüter. Die einen lieben ihn, die anderen könnten gut auf ihn verzichten. Doch auch für Romantik-Muffel gibt es Möglichkeiten, zusammen mit dem Lieblingsmenschen einen schönen Tag zu verbringen.

Ein Special für Verliebte in der Vita Therme Heinrichsbad

Einen entspannten Valentinstag können Sie in der Vita Therme verbringen. Auch dieses Jahr bietet sie wieder das 2 für 1-Valentinstag-Special an. Acht Saunen stehen den (frisch) Verliebten zur Verfügung, unter anderem eine Anti-Aging-Sauna und eine Farblichtsauna, sowie ein Solebad und eine Salzgrotte. Gelegenheit zur Stärkung (Snacks, Salate, Dessert) gibt es im Bistro. Die Aktion ist limitiert.

Adresse: Kruppstraße 186-188, 45472 Mülheim

Preis: 26 Euro für zwei Personen (Tageskarte), Zwei- und Vier-Stunden-Tarife möglich

Weitere Infos: www.vita-therme.de

Romantisches Dinner in einem Mülheimer Restaurant

Gemütlich am Kamin sitzen und dabei noch ein exquisites Menü zu sich nehmen? Das geht im Landhaus Am Kamin. Das Restaurant wurde 1960 gegründet und liegt inmitten des Parks einer ehemaligen Baumschule. Den Gast erwarten vier Gänge - unter anderem wird eine Perlhuhn-Roulade serviert. Im Preis ist eine Weinbegleitung enthalten.

Das Restaurant Am Kamin in Mülheim bietet die ideale Atmosphäre für einen romantischen Valentinstag. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Adresse: Striepensweg 62, 45473 Mülheim

Preis: 80 Euro pro Person, Reservierungen unter 0208/76 00 36

Weitere Infos: de-de.facebook.com/kaminmh

Eine alternative Location für ein romantisches Valentinstag-Dinner ist das Café-Restaurant Alex in der Mülheimer Fußgängerzone. Paare erwartet dort ein Drei-Gänge-Menü. Unter anderem kommt marinierte Hähnchenbrust mit einer Füllung aus Hirtenkäse und Spinat auf den Tisch. Das Restaurant bittet um Reservierung.

Adresse: Schloßstraße 11-15, 45468 Mülheim

Preis: 39,90 Euro pro Paar

Weitere Infos und Reservierung: www.dein-alex.de/valentinstag

„Perfect Addiction“ im Mülheimer Kino gucken

Das Cinemaxx Mülheim zeigt am Valentinstag die exklusive Preview für „Perfect Addiction“. Das Romantikdrama erzählt die Geschichte von Kampfkunst-Trainerin Sienna, die sich an ihrem Ex-Freund Jax rächen will. Dafür will sie seinen Erzfeind und größten Konkurrent Kayden zum MMA-Champion ausbilden. Er soll Jax den Titel streitig machen. Doch als sie sich in Kayden verliebt, gefährdet sie ihren Rachefeldzug. Bereits mehr als 80 Millionen Menschen haben die „Perfect“-Reihe von Claudia Tan gelesen. Die Verfilmung wurde von den Fans sehnlichst erwartet.

Das Mülheimer Cinemaxx Kino im Rhein-Ruhr-Zentrum in einer abendlichen Außenansicht. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Adresse: Humboldtring 4, 45472 Mülheim

Preis: Ab 5,99 Euro

Weitere Infos: www.cinemaxx.de

Bowling

Der Valentinstag muss nicht romantisch sein. Eine Unternehmung zu zweit kann ebenfalls viel Spaß machen und zusammenschweißen. Wann waren Sie das letzte Mal bowlen? Gelegenheit gibt es bei Joe’s Superbowling im Rhein-Ruhr-Zentrum. Das Bowlingcenter bietet 28 Bowlingbahnen. Hinzu kommen Billardtische, Kicker und Dart. Im Restaurant werden Pizza, Schnitzel und Salate serviert.

Adresse: Humboldtring 21, 45472 Mülheim

Weitere Infos: www.joes-superbowling.de

Segnungsgottesdienst für Verliebte in Mülheimer Kirche

Zwei Tage vor dem eigentlichen Valentinstag können sich Paare in der Kirche St. Engelbert segnen lassen. Egal ob schon lange verheiratet oder frisch verliebt, egal ob alt oder jung, ob hetero- oder homosexuell - alle Paare sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Adresse: Engelbertusstraße 47, 45473 Mülheim

Uhrzeit: 12. Februar, 15 Uhr

Weitere Infos: www.pfarreimariaegeburt.de

Parkleuchten in der Nachbarstadt

Zwar nicht in Mülheim, aber doch in der Nähe: Vom 21. Januar bis 26. Februar verwandelt sich der Grugapark in ein buntes Lichtermeer. Dieses Jahr erstrahlt das beliebte Parkleuchten schon zum 13. Mal. Auch am 14. Februar haben Sie die Möglichkeit, das Lichterspektakel zu beobachten. Mit dem Einsatz von sparsamen LEDs und Zeitschaltuhren kann auch in diesem Jahr Energie eingespart werden.

Der Grugapark in Essen erstrahlt auch am Valentinstag in buntem Licht. Auch für Mülheimer Verliebte ein lohnenswertes Ausflugsziel. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Adresse: Virchowstraße 167a, 45147 Essen

Preis: 7 Euro pro Person

Weitere Infos: www.grugapark.de

