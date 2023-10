Uraufführung in Mülheim: Tanzperformance spiegelt das Leben

Mülheim. Das Performer-Duo HartmannMueller lädt zur Uraufführung in den Mülheimer Ringlokschuppen. In „Deep Talk“ geht es um große existenzielle Themen.

Das Performer-Duo HartmannMueller bringt bereits zum vierten Mal eine Uraufführung auf die Bühne des Mülheimer Ringlokschuppens. Mit der neuen Arbeit der beiden international bekannten Choreographen und Performer, die am 3. und 4. November (Fr. und Sa.), jeweils um 20 Uhr gezeigt wird, kommen die ganz großen Themen auf die Bühne: Liebe, Elternschaft und Tod, Glaube, Gewalt und Vergebung.

Ausgehend von autobiografischen Erzählungen und den eigenen Herkunftsgeschichten laden Simon Hartmann und Daniel Ernesto Mueller in „Deep Talk - Das Leben des HartmannMueller“ ihr Publikum dazu ein, einen neuen Blick auf die eigene Lebensgeschichte zu werfen. Sie verknüpfen intensive und fordernde, traurige und lustige autobiografische Erlebnisse mit Gegenständen des Alltags, in denen sich Erinnerungen niederschlagen. Durch die Betonung persönlicher Lebensgeschichten wird eine Plattform geschaffen, um universelle Menschheitsthemen zu beleuchten.

Mülheimer Ringlokschuppen ist Kooperationspartner

Die Arbeit wächst über das Individuelle hinaus und bietet einen emotionalen Resonanzraum: Wo berühren sich unterschiedliche Leben, welche Erfahrungen sind sogar universal? Fest steht dabei: Die Vergangenheit verschwindet nie ganz. Das Erlebte ist ein Teil von uns, schreibt sich in den Körper ein – bleibt in Worten, Ritualen und Objekten spürbar. Im Laufe des Lebens verschwimmen zwar die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Die eigenen Erfahrungen schlagen sich aber ihren Weg ins Jetzt, beeinflussen unser Handeln heute. „Deep Talk - Das Leben des HartmannMueller“ bietet eine tiefgründige und komplexe Darstellung menschlicher Erfahrungen in einer facettenreichen Inszenierung.

Zu HartmannMueller lesen Sie auch:

Die Performer Simon Hartmann und Daniel Ernesto Mueller lernten sich an der Folkwang Universität der Künste in Essen kennen und gründeten 2011 ihr Künstlerkollektiv. Sie erhielten diverse Förderpreise und Fördergelder sowie die Spitzenförderung des Landes NRW. Mit dem Tanzhaus NRW und dem Ringlokschuppen als Koproduktionspartnern, sowie PACT Zollverein Essen und der Fabrik Heeder Krefeld als Unterstützer sind die zwei Künstler breit aufgestellt in NRW. Ihre choreographischen Arbeiten touren international und werden an renommierten Spielstätten gezeigt.

Tickets: 15 Euro / erm. 8 Euro, Vorverkauf unter: https://ringlokschuppen.ruhr

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim