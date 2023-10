Unfall vor Netto-Markt: Fußgänger wird von Auto erfasst

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Mülheim schwer verletzt worden.

Mülheim. Ein älterer Herr wird in Mülheim von einem Pkw erfasst und durch die Luft geschleudert. Der Fußgänger muss noch am Unfallort reanimiert werden.

Ein Autofahrer hat auf der Aktienstraße in Mülheim einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der Passant wurde dabei mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Mann musste nach Polizeiangaben noch am Unfallort reanimiert werden. Der Fußgänger wurde danach in die Essener Uniklinik gebracht.

Zu dem Unfall kam es am Freitagabend gegen 19.15 Uhr auf der Aktienstraße in Höhe des dortigen Netto-Markts. Nach Angaben von Augenzeugen soll der Fußgänger mit einer Einkaufstasche auf die Straße getreten sein. Wie schwer er verletzt worden ist, war am Abend zunächst unklar. (red)

