Unfall: Mülheimer Feuerwehr rückt zu eingeklemmter Frau aus

Mülheim. Nach einem Zusammenstoß in Mülheim-Winkhausen konnte eine Fahrerin ihren Wagen nicht allein verlassen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Gegen 19.26 Uhr war es am Samstag zu einem Unfall an der Kreuzung Nord-/Kappenstraße in Winkhausen gekommen. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge waren zusammengestoßen. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich eine Fahrerin noch im Wagen, weil die Fahrertür durch das andere Fahrzeug versperrt war.

Nachdem die Frau durch den Notarzt begutachtet und das andere Fahrzeug zur Seite gefahren worden war, konnte die Fahrerin aus ihrem Wagen steigen. Sie wurde vorsorglich in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens blieb laut Feuerwehr unverletzt. Der Einsatz dauerte etwa 30 Minuten, währenddessen die Nordstraße gesperrt war.