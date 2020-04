Bei einem Unfall in Mülheim-Styrum wurde eine Radfahrerin schwer verletzt.

Unfall Unfall mit zwei Radlern in Mülheim fordert Schwerverletzte

Mülheim Ein Unfall mit einem Pkw in Mülheim lässt zwei Radfahrer stürzen. Eine Frau erleidet dabei schwere Verletzungen. Autofahrer fuhr zunächst weiter.

Zwei Radfahrer wurden am vergangenen Samstag, 18. April, in Mülheim bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto auf der Kreuzung Oberhausener Straße/Siegfriedstraße in Styrum verletzt.

Nach Bericht der Polizei wollte gegen 21.50 Uhr ein 36-jähriger Renault-Fahrer von der Siegfriedstraße nach links in die Oberhausener Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einer 48-jährigen Radfahrerin, die auf der Oberhausener Straße in Richtung Marienstraße fuhr, zusammen. Die Frau kollidierte daraufhin noch mit ihrem 48-jährigen Mann, der leicht versetzt hinter ihr fuhr. Beide stürzten, die Frau wurde dabei schwer verletzt, ihr Mann leicht.

Der Autofahrer fuhr zunächst weiter

Der Autofahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kam aber einige Minuten später zurück und gab sich der Polizei zu erkennen. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.